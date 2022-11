La semilla del futuro que previene enfermedades se desarrolla en Neuquén

image.png

Advirtió que "es un material muy noble" para sembrar en la zona, libre de insumos sintéticos y fertilizantes. "Bregamos para que el cultivo se realice de la misma manera, y que la gente se pueda apoderar de la semilla para que ya no dependa de nosotros". Es que si los productores pueden sembrarla, cuidarla y reproducirla, no sería necesario que la fuesen a buscar año tras año. "Hay que salir de esta lógica paternalista porque a veces los insumos pueden estar a disposición y otras veces no, y los productores no pueden estar sujetos a estos avatares".

Hablamos de agroecología, cultivos sustentables y una semilla nutracéutica que alimenta y ayuda a mantener el bienestar corporal porque es un antioxidante corporal.

En el Alto Valle se comporta muy bien, igual que en otras zonas de la Patagonia como Santa Cruz. Actualmente se siguen estudios para determinar con exactitud los alcances de su poder antioxidante; y apuestan a la difusión para generar otros cultivos sustentables. "La idea es generar nuestros propios alimentos. Eso se llama seguridad alimentaria En todo eso radica el poder del maíz negro del Alto Valle.

Maiz negro del Comahue 05.jpg

Por eso la iniciativa está dirigida a los agricultores familiares, y a todos aquellos que quieran generar su propia huerta con un alimento saludable que puedan sostener y multiplicar.

Jornada sobre el cultivo de maíz negro del Comahue

En ese marco, la facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos junto a Ciencias Agrarias invita a una jornada abierta y gratuita a productores de la agricultura familiar, chefs y personal vinculado a la producción alimentaria, estudiantes y público en general, el jueves 10 de noviembre a las 11, en el Aula Magna de la FACTA, a participar de la jornada explicativa sobre el maíz negro del Comahue, sus técnicas de producción y su utilización para consumo humano.

image.png

Uno de los objetivos del encuentro es la promoción de la producción del maíz negro en la región y también conocer algunos usos alimentarios tradicionales y novedosos. Disertarán Karina Ocampo, periodista, investigadora y docente y Alejandra Cazal Ferreira, profesora investigadora de la Universidad del Caribe.

“A partir de semillas procedentes de cada individuo selecto se fue reuniendo una cantidad suficiente para luego ser mezcladas en partes iguales y vueltas a sembrar y seleccionar. Este procedimiento fue realizado durante cinco generaciones. Se lo conoce como selección masal y es el método de mejoramiento más antiguo y simple, basado en la selección intrapoblacional de los individuos de acuerdo a su fenotipo. La selección masal merece consideración como un método rápido y económico de selección en nuevas áreas de cultivo”, explicaron desde la facultad.