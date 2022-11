La separación de Mercedes, la hija de Susana Giménez

En las últimas horas trascendió un mensaje de WhatsAap de la hija de la diva, donde se la escucha desgastada por la interminable guerra económica con su ex. En el ciclo A la tarde, de América TV, reprodujeron el audio de Mercedes donde se la escucha decir “estoy con mi tema de que me robó toda mi plata”, nombrando a su ex marido.

La separación de Mercedes hija de Susana Giménez.mp4 En A la Tarde pusieron al aire un audio de Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, sobre su separación.

Pero también afirma que “ya me canse de este tema, soy una persona que no quiere ser pública bajo ningún aspecto. Me abro... Tengo muchos quilombos, estoy triste estoy deprimida”. En el estudio, Karina Mazzoco, conductora del programa, se vio afectada por las palabras de Sarrabayruse: “que fuerte este audio chicos”, expresó.

Lo más fuerte del audio de la hija de Susana Giménez es el momento en que se se sincera al explicar cuál es el motivo por la eterna pelea económica. “Mi ex no me quiere dar nada porque mi madre tiene plata”, reconoció Mecha con pesar. El tema no es nuevo. Ya en abril del 2018 la conductora había hablado de la pelea por dinero de su hija con Celasco.

Según se dijo en ese entonces en Los Ángeles de la Mañana, el conflicto judicial es por una cifra que ronda los 10 millones de dólares, pero tras 27 años de estar juntos Mecha solo se habría quedado con la mansión de Barrio Parque y el efectivo con el que contaba cuando Celasco se fue de la casa, que equivaldría a 10.000 dólares de ese momento.

Susana manifestó su enojo en el 2018 cuando en el programa le preguntaron si consideraba que Celasco había amasado su fortuna gracias a ella. "Si, claro mi amor. Él trabajó siempre conmigo, así que todo lo de él es mío", afirmó la diva. Y si bien ni ella ni su hija volvieron a hablar públicamente del tema, más de cuatro años después el conflicto sigue sin resolverse.