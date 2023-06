La situación económica de Cipo: habla Del Río, la presidenta del club

Tras algunos rumores, Mónica del Río, presidenta de la institución, tuvo la voluntad de aclarar la finalidad del bono contribución. “Después de la ida de Miguelón (Carrasco, exutilero) nos dimos cuenta que los lavarropas no estaban al cien. Por eso tomamos la decisión de recaudar fondos para renovarlos a través del bono” , indicó en diálogo con LM Cipolletti.

Este fin de semana, por primera vez en la temporada el Albinegro utilizará su camiseta histórica, a bastones negros y blancos. Por esa razón, el premio por la participación en el bono será la camiseta albinegra del 2023. “Aprovechamos la llegada y el estreno de la camiseta Albinegra para largar el bono. No tiene un monto fijo, es lo que pueda aportar el hincha y el socio. Siempre está la duda de cómo se puede colaborar. Hoy lo que puedan sumar, siempre viene bien. Hay gastos a cubrir para mejorar las cosas un poco más” , sostuvo.

Del Río no negó los aspectos a mejorar que tiene el club y detalló: “El vestuario es el lugar donde se reúnen el cuerpo técnico y los jugadores, por eso buscamos mejorar cada detalle y la utilería, que implican un gasto extra. Tenemos que mejorar el piso, volver a pintar las paredes y solucionar el agua caliente para que los jugadores estén cómodos en las duchas”.

También aclaró que la situación económica del Capataz de la Patagonia no corresponde a una crisis financiera. “Las cuentas del club están bien. Los sueldos están al día y no hay falencias económicas. Esto lo venimos mirando y controlando de cerca desde principios de año. La idea de sumar un monto más con el bono, no tiene nada que ver con una crisis económica de Cipolletti”, dijo.

En el mismo sentido, la presidente defendió la gestión que encabeza y mencionó que no solo contempla al fútbol profesional, sino que implica atender otras disciplinas. “Estamos colaborando con todos los deportes, pelota paleta con sus torneos, hockey que está en caza y pesca y sufre algunos robos. Acompañamos a los chicos de natación que están armando un provincial. El tenis, patín y el vóley que tiene muchos anotados, son más de 100, es algo que necesitaba la ciudad”, contó.

El próximo fin de semana, Cipo estará de triple estreno ante Germinal de Rawson. Además de la nueva casaca, hay refuerzos que llegaron en el mercado de pases y un nuevo director técnico, Darío Bonjour, con el cual la presidenta tuvo conversaciones, junto a todo el plantel. “Este fin de semana lucirán la albinegra y los jugadores están contentos por eso también. El técnico nuevo tiene mucho carácter, nuestros jugadores están alineados con él. Así que espero que los resultados se nos den. El DT recorrió la institución y tiene una gran proyección laboral con los jugadores”, sostuvo.

A propósito de los refuerzos, dos fueron presentados al publico y se entrenaron el el estadio: Jonatan Palacio y José Michelena. Una tercera incorporación sería anunciada en las próximas horas, según confirmó Del Río.

Entrevista por Juan Pablo Andrez