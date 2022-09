Emiliano Volpe la gran figura de los 5° Juegos Nacionales Evita de Invierno con cuatro medallas de oro tiene una historia particular.

De tal palo tal astilla -como dice el dicho- el joven esquiador no tuvo mucho margen de elección y heredó una pasión familiar por el deporte antes que por alguna disciplina en particular.

“El deporte es muy bueno porque es algo que te ayuda mucho en todo, no solo en la competencia sino en el día a día. Los valores que transmite son tremendos y te enseñan mucho porque también sirven para la vida”, destacó.

Emiliano con su mama Elizabeth Ñancupán.jpg

“Yo comencé con el patín carrera en Neuquén. Lo hice desde chiquito porque mi mamá es entrenadora. Y eso me dio las bases para hacer el paso del patinador de esquí. Después llegué a este deporte que es parecido. Además, en Caviahue, tenemos la escuela de esquí. Yo nací ahí y mis padres están hace 22 años. La verdad un lugar maravilloso que tiene para el deporte un montón de alternativas. Mi mamá es corredora de biatlón y esquí de fondo e instructora. Ahora se está yendo para el lado del running (recientemente participó en el Mundial de Raquetas) pero lo que hizo por este deporte en Caviahue fue muy grande. Fue una de las que impulsó todo. Además participó en tres ediciones de estos Juegos (Caviahue 2016, Bariloche 2017 y Ushuaia 2018) así que estuvo encantada cuando me convocaron. Haber sido partícipe de experiencia los dos me llena de orgullo”, señaló con orgullo.

IMG-20220922-WA0021 (2).jpg

“Mi papá también hizo su trayectoria dentro del deporte en el canotaje y viajó por todos lados a nivel profesional. Toda la familia está involucrada en el deporte y eso también es un respaldo muy grande", destaca.

Sobre su actuación en el certamen resumió: “Logré cuatro victorias: dos en esquí de fondo y dos en biatlón. La verdad, no esperaba esto. Vine con la idea de participar, de aprender y disfrutar pero logramos quedarnos con todo así salió todo completito”, resaltó.

“Es la primera vez que vine a representar a la provincia y la verdad lo disfruté mucho porque conocés gente, disfrutás y te divertís mucho. Con Camila (Fischer, una presea de oro y tres de plata), dejamos todo y se lo dedicamos a la organización que nos dio esta posibilidad de participar, a los entrenadores Josefina Cabral y Francisco Pino), a la familia también y a la gente de Caviahue que nos alentó constantemente”, resaltó.

Emiliano Volpe.jpg

“En lo personal creo que en los tiempos anduvimos bien. Sirvieron los entrenamientos que venimos realizando todo este tiempo y por eso se vieron los resultados. Cuando uno lleva el deporte como estilo de vida ya es parte tuya pero también son importantes los entrenadores y la gente que está detrás porque esto es un trabajo en equipo”, afirmó.

Emiliano Volpe, Camila Fischer y Facundo Joubert que también obtuvo una medalla de plata son un poco los continuadores de lo hecho en los juegos anteriores por Nahiara Díaz quien este año fue representante Olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputaron en Beijing 2022.

También tuvo en medio de la euforia un párrafo para ella. “La verdad lo de “Nai” es un ejemplo a seguir para el que quiera dedicarse y eso significa que el que quiere puede”, enfatizó.

“Lo que tengo pensado es llegar al club Andino que se creó hace pocos años porque era necesario para empezar a tener representantes en las competencias, contarles a los chicos todas las vivencias que hemos vivido estos días. También decirles que el día de mañana ellos estén preparados para vivir lo que vivimos nosotros”, puntualizó.

Elizabeth, mamá doblemente feliz por el desempeño de su hijo y por compartir también la experiencia de ser parte de los Juegos contó sus sensaciones: “Es un orgullo poder ver a mi hijo verlo practicar esta disciplina, que me apasiona tanto. En 2016 yo estuve en la primera edición en Caviahue. Si bien a diferencia de “Emi” no tuve la posibilidad de recibir medallas en los juegos de invierno -lo más cercano fue en Ushuaia que quedó sexta- es una gran alegría. Verlo avanzar en esta disciplina y, en el podio, me puso muy contenta”, resumió.

También feliz por el logro, Hugo Volpe hoy abocado a la función pública como intendente de Caviahue reconoció que el logro de su pibe reactivó viejas sensaciones: “Es que uno tiene el recuerdo de los propios padres acompañándome en mi caso en el canotaje. Son enseñanzas que vienen de ellos y que yo estoy repitiendo con Emiliano. Es una satisfacción y un orgullo que él pueda estar realizando esta disciplina. Y sobre todo que haga deporte porque eso es salud y bienestar”, resaltó.

“En lo personal –recordó- hemos tenido una trayectoria dentro del canotaje con Juan de la Cruz Labrín (el primer neuquino olímpico en Barcelona ’92) con quien he competido en slalom y en fondo. Fuimos campeones argentinos y sudamericanos. También tuve la satisfacción de haber estado en una Copa del Mundo con Matías Alac en España y haber tenido un octavo lugar en Unquera en el año 95. Toda la vida hice deportes y desde muy chico estuve ligado al canotaje. Siempre estamos apostando a cualquier actividad deportiva. Por eso acompañar a mi hijo para que él tenga también su trayectoria en el deporte es algo que me llena de orgullo”, concluyó. La familia unida por el deporte.