La tajante decisión que tomó Galtier con Messi tras su regreso a París

Cabe destacar que el astro argentino disputó la totalidad del partido ante Honduras e ingresó a los 55 minutos frente a Jamaica. En ambos juegos firmó un doblete.

messi galtier psg.jpeg Christophe Galtier decidió darle 48 de descanso a Lionel Messi tras retornar de la gira de la Selección Argentina por los Estados Unidos.

En la misma rueda de prensa, Galtier se refirió a los rumores que afirman una fuerte interna en el vestuario entre Kylian Mbappé y Neymar: "Cuando hablamos de asociación, estamos en el juego, ahí estamos seguramente en las relaciones humanas. Me sorprende repetirte siempre lo mismo. Desde que llegué, todo lo que he vivido en el vestuario del PSG son cosas normales en la vida de un vestuario. Nada me sorprendió. Nada me preocupa. Los jugadores quieren triunfar juntos. Compiten, a veces en su desempeño. Tenemos grandes campeones, con personalidad, ego. Pero tenemos un vestuario muy bonito. Entiendo y acepto la discrepancia entre lo que percibes y lo que yo vivo. Pero la realidad del vestuario no es así en absoluto".

Sobre el brasileño, quien recuperó su mejor nivel desde que comenzó la temporada, el DT profundizó: "Lo repito. Desde que llegué el 4 de julio, vi a un jugador invertido, decidido, que trabajó mucho antes de la recuperación. Me parece feliz, todo el mundo lo ve. Vemos sus servicios, sus actuaciones. Tiene metas altas en el club, a nivel individual y en la Selección. Cuando tienes tales objetivos, estableces las condiciones para el desempeño. Y cuando actúa, es feliz".