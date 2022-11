La tecnología como vector clave para apuntalar el desarrollo del sector energético

Bosio remarcó que hay una gran cantidad de personas que consultan sobre las empresas de tecnología que se instalan en Texas. Sobre esto, detalló que “hay 117 venture capital funds, que el año pasado invirtieron US$ 5.500 millones en empresas de tecnología de distinto nivel de madurez”.

El evento contará con representantes de primer nivel, entre ellos Marc R. Stanley, Embajador de Estados Unidos; Roland Peña, Senior Vice President of Global Tech and Innovation de la Cámara de Comercio de Austin; Ariel Sujarchuc, secretario de economía del conocimiento del ministerio de Economía, y Diego Fernández, secretario de innovación y transformación digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También líderes de empresas como Globant, Pax Assurance y Red Hat.

- ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro y por qué el foco está puesto en la tecnología?

Pablo Rueda: En la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) pensamos las relaciones que pueden darse entre el país y Texas, y en base a esto los aspectos sobre los cuales pueden llegar a haber contribuciones en cuanto a las actividades económicas en Argentina. En el país, en relación con Texas, hay un foco importante puesto en Oil & Gas, pero ocurre que hoy Texas tiene una actividad de desarrollo tecnológico que le sigue a ese sector y que crece permanentemente, y en tasas superiores respecto otras actividades de Estados Unidos. En Argentina ocurre que está presente la idea acerca de la importancia de la industria Oil & Gas como posible actividad de exportación, lo cual permitiría darle viabilidad al sistema económico argentino. Pero la tecnología es la otra herramienta, además de la minería. Sumado al litio y al Oil & Gas resulta preciso contar con la tecnología, porque es una de esas actividades que pueden enriquecer a la Argentina, realizando aportes a la economía global.

Ariel Bosio: Desde la Cámara vemos un crecimiento exponencial del interés de las empresas argentinas de ir a Estados Unidos, particularmente a Texas sobre todo por la tecnología. La Comisión de Tecnología de la Cámara presentó un crecimiento en los últimos tres años: pasó de tres empresas a 40, las cuales participan activamente. En la Cámara también contamos con un programa de internacionalización de empresas en donde explicamos cómo hacer negocios, y allí participan 200 empresas por año. Este mix fue liderado por empresas de energía, que a través de Vaca Muerta están mirado a Estados Unidos para analizar qué es lo que se puede llegar a hacer. Hoy todos los polos de tecnología de Argentina están relacionados con nosotros, trabajamos juntos alimentando estas actividades. Asimismo, observamos una gran cantidad de consultas de personas sobre las empresas de tecnología que se instalan en Texas, Austin. También sobre la posibilidad de globalizar las empresas a través del founding, los partners, etc. Cuando uno analiza el papel que cumple la tecnología en Texas, observa lo que ocurre en Silicon Hills, que se ha convertido en un polo tecnológico, en un centro de actividad con mayor crecimiento de unicornios y gigantes de la tecnología en Estados Unidos. Un dato es que hay 117 venture capital funds, que el año pasado invirtieron US$ 5.500 millones en empresas de tecnología de distinto nivel de madurez.

- Lo que marcan es que Texas, Austin y Houston están trascendiendo en la industria petrolera, y emergen como un polo tecnológico de servicios. ¿El sector del Oil & Gas se alza como una condición de posibilidad para que todo este proceso de masificación de este proyecto de tecnologías funcione? ¿Qué rol cumple lo energético sobre esto?

Rueda: Juega un rol importante porque el sector energético es muy relevante para el resto de las actividades. El desarrollo tecnológico y la innovación son independientes de este sector, pero sí se nutren de él porque es muy importante. Además de esto, hoy -como muchas otras actividades económicas- necesita de la tecnología para crecer. Actualmente las empresas compiten de acuerdo a la evolución tecnológica que poseen. Las petroleras que muestran avances en tecnología son las más exitosas. Texas construye un modelo económico que favorece la instalación de empresas tecnológicas para la exportación al mundo y eso hace que algunas se muden del estado de Washington o de California a Texas. Y además allí aprovecha esa sinergia que existe en la actividad energética para aportarle un montón de cosas que hoy el sector necesita, como es la inteligencia artificial.

- Desde Argentina, que tiene un potencial respecto a la tecnología, ¿hay una tendencia creciente a buscar financiamiento en Texas y radicarse allí?

Bosio: Sí, es algo que está ocurriendo y de manera muy rápida. La situación macroeconómica de Argentina también colabora mucho en esto. Desde la Cámara observamos que se están dando dos situaciones en simultáneo: una tiene que ver con la volatibilidad de la economía argentina que hace que las personas intenten ser más creativas y la otra es que las empresas cambien el chip. Nosotros hacemos hincapié en la internacionalización de las empresas. Antes las compañías externas pensaban en el mercado como una posibilidad remota o como la última alternativa. Nosotros estamos dando fin a eso. Generalmente, en las empresas de tecnología sobre lo primero que se habla es de exportar servicios tecnológicos.

Argentina hoy tiene una ventaja que se relaciona con los costos. Hoy se puede contratar un programador en el país, que cuesta sólo un tercio en comparación a lo que vale en Estados Unidos. Cuando una empresa se internacionaliza, los ejes son completamente distintos. Los abordajes son diferentes, fundamentalmente en lo vinculado al financiamiento y a los partners. También está la cuestión acerca de expandirse territorialmente, las patentes o comprar cosas en otros países, sobre todo en EE. UU, para tener seguridad jurídica.

Desde el punto de vista de Texas como mercado en EE. UU, hoy se ve la imagen de los petroleros. La economía está altamente diversificada. El petróleo representa solamente el 30%. Hay otros sectores. Texas es el líder en salud para todo lo que es BioNTech, también líder en logística. Las posibilidades que se presentan son múltiples.

En cuanto a la tecnología, existe una cuestión de branding y es que somos innovadores tecnológicos. Las empresas de Oil & Gas son compañías tecnológicas desde su concepción, porque se encuentran perforando pozos de 5.000 metros de lateral a 3.000 metros bajo tierra sobre algo que nadie nunca vio, de los que salen oil & gas, y ni hablar de la producción offshore. Siempre la tecnología en el sector fue de hardcore, en el sentido de las herramientas, pero en los últimos años se dio una transformación digital, y también cambios en las formas de trabajar. Frente a esto, las compañías de software tienen una oportunidad gigante. Hay un montón de procesos en donde se les puede incorporar innovación y así agregar valor.

- Cuando hablan sobre la tecnología e innovación, ¿Se refieren a esa transformación digital? ¿Qué otras oportunidades en tecnología podemos incluir en esa definición?

Rueda: La tecnología es el ecosistema tecnológico argentino, que no está dentro del país. Incluye 11 unicornios, es decir, empresas creadas en Argentina que valen US$ 1.000 millones de dólares cada una, pero que no son de Argentina, hoy son de Latinoamérica porque cubren toda la zona y generan puestos de trabajo en la región. Cualquier tipo de tecnologías, desde lo espacial hasta Mercado Libre.

Se trata de pensar en cómo hacer que ese ecosistema nacido en Argentina, que trabaja en el sector tecnológico, se expanda. La idea del Summit tiene que ver con esto, ese propósito que también poseía el Summit de energía, en donde se analizó que Estados Unidos realizó su primera exportación de Gas Natural Licuado en el 2016, y que ahora, en el 2022, se presenta como el principal exportador del mundo, con el objetivo de evaluar las posibilidades que posee y debe aprovechar Argentina. Tenemos mucho que aprender y también todas esas conexiones para nutrir de esa experiencia propia de EE. UU a la Argentina.

En tecnología ocurre lo mismo. Se trata de presentar que Texas se encuentra realizando un proceso de desarrollo en materia de tecnología que implicó aportes de capital a compañías tecnológicas de más de US$ 5.500 millones y que permitió duplicar lo del año anterior. Es observar qué es lo que ocurre, de qué manera lo hacen, cuál es la importancia de tener sistema de financiamiento para que la innovación ocurra. Estados Unidos tiene los mejores sistemas, los más dinámicos, los más eficientes que permiten financiar sectores tecnológicos de empresas pequeñas y grandes. Si vamos a construir un modelo tecnológico en Argentina de largo plazo, que haga aportes al mundo, la experiencia de EE. UU vale un montón y eso es lo que buscamos en el Summit.

Bosio: Cuando diagramamos el grupo de speakers para el Summit, intentamos armar un esquema que estuviera balanceado entre el sector público y el privado, a fin de que se pueda mostrar cuáles son las ventajas o lo que se puede aprender estando unidos y para analizar por qué las empresas de Argentina son competitivas. La idea es cruzar estos dos ecosistemas. Lo que hacemos con la Cámara es cruzar networks, los cuales se potencian.

Además, vamos contar con la presencia de Roland Peña, Senior Vice President of Global Tech and Innovation de la Cámara de Comercio de Austin, porque dentro del ecosistema que armaron en Austin están intentando formar puentes con otros centros tecnológicos con mercados de todo el mundo. Con esto, nosotros queremos exhibir cómo es expanden los mercados, y los círculos virtuosos que conforman, porque en Argentina debemos lograr esto, puesto que al tener una restricción interna en la cual la financiación no está, sumado a que la cuestión regulatoria que es desafiante, la única manera de romper con esto es saltar y buscar en qué lugar es posible hacerlo y llevarlo a cabo. Y de esta forma lograr crear valor en el país, en la empresa y la comunidad.

Rueda: Esto resulta clave para entender cómo hace Texas para permitir que las empresas tengan esa eficiencia y dinamismo para crecer. Hoy Argentina tiene muchos cuellos de botella que le impiden crecer.