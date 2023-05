La tejedora mapuche que conserva las costumbres ancestrales

TEJEDORA 3.JPG

Una vida dedicada al tejido

Rosa, aunque nació en otro lugar, ya es parte del “inventario” de la región de Laguna Blanca. “Soy criancera y tenemos invernada y veranada en esta zona. Hacemos recupero en el mismo campo, con los pocos animales que hay nos alcanza para vivir”, le contó a LM Neuquén. La vida le entregó siete hijos, dos de los cuales están en el campo (un hijo y una hija). “Los otros por razones de trabajo van y vienen al campo por temporadas”, contó. Con respecto al arte del tejido mencionó que “mi hija mayor Susana sigue esta tradición familiar de tejer. Ella solo hace tejidos, no le gusta hilar la lana. A mi si me encanta y lo hago con el huso”. El tejido en la comunidad es algo que viene incorporado en la idiosincrasia del lugar. “Lo hacemos de toda la vida y lo aprendimos de nuestras madres. Nos enseñaron de chica y aprendimos muy bien. Yo a los 7 años ya sabía tejer medias”, precisó. Su formadora fue su madre Carmen López. Actualmente vive en Bajada de los Molles y tiene 96 activos años. “Demasiado me enseñó mi madre. Yo me crie entre diez hermanos varones. Fui la única mujer y a mí me tocó toda la tarea de la casa”, dijo entre risas.

Rosa resaltó la importancia que revisten las ferias, los encuentros y las exposiciones que se realizan en Zapala y en toda la provincia. “Son buenas oportunidades para viajar a mostrar nuestros productos, para conocer lugares y para conocer gente también para que los demás conozcan lo que uno hace y produce con tanto esfuerzo. También sirven para intercambiar experiencias”, dijo.

Hilando y tejiendo sueños

Para darle entidad al arte del tejido y a todos sus derivados, en Zapala funciona el Grupo “Hilando y Tejiendo Sueños”. Nació a partir de la iniciativa de la artesana Mery Obando, quien en el año 2016 y en el año 2021 se postuló a las Becas Formación del Fondo Nacional de las Artes con un proyecto para dictar una capacitación en telar mapuche, dos agujas e hilado de fibras naturales.

En ambas oportunidades el proyecto fue seleccionado. “El objetivo principal es la transmisión del tejido en telar mapuche para mantener viva la tradición y los saberes de este arte”, informaron desde la Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción, la cual está a cargo de Jorgelina Almeira. Esta área del municipio local viene acompañando el evento sumando a todos aquellos emprendedores y comerciantes de la localidad y de la región.

En la misma comunicación de prensa precisaron que en el año 2022, el grupo solicitó acompañamiento para realizar el Primer Encuentro de Tejedoras en las instalaciones de la Feria Trabum Ruka de esta ciudad. La iniciativa cosechó un rotundo éxito ya que logró reunir y convocar a artesanas y artesanos de diferentes puntos de la provincia. De ese encuentro, surgieron diferentes inquietudes, entre ellas la necesidad de visibilizar el trabajo de las tejedoras (no sólo de telar mapuche) de contar con acceso a puntos de comercialización para sus prendas y capacitaciones entre otras. “El desafío es darles continuidad a los encuentros una vez por año. Por tal motivo las expectativas para este nuevo encuentro son muchas. Así que los invitamos a todos a ser parte de esta iniciativa que más allá de poner en valor el arte del tejido visibiliza también a cada una de las personas que está detrás de cada una de las producciones y creaciones”, señaló Almeira.

Encuentro

Con la organización del grupo “Hilando y Tejiendo Sueños” y el acompañamiento de la Secretaría de Educación, Promoción de Empleo y Producción de la Municipalidad de Zapala, se llevará a cabo el 2° Encuentro de Tejedoras.

El mismo se realizará el viernes 12 de mayo desde las 16 y sábado 13 desde las 11, en el Galpón del Paseo La Estación.

El encuentro convoca a artesanas y artesanos de toda la provincia a exponer y comercializar sus prendas realizadas en diferentes técnicas de tejido artesanal (telar mapuche, dos agujas, crochet, macramé, telar María), como así también artesanos en cuero, maderas y platería. A lo largo de las dos jornadas también habrá números artísticos y desfile, sumando una serie de talleres, entre los que se destacan: Teñido con tintes naturales, Tejido en telar mapuche y Tejido para niños. Todos los interesados en participar deberán contactarse al 2942-351562 o bien al 2942-353326.