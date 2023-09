La terrible crítica de Rodrigo Lussich a Marcelo Tinelli por el homenaje a Silvina Luna

Recordemos que Marcelo Tinelli volvió con todo a la pantalla chica con la nueva edición del Bailando, la cual arrancó el pasado lunes en su nueva casa, América. Sin embargo, en medio de la euforia por el inicio, recibió muchas críticas por no mencionar en ningún momento a Silvina Luna , y uno de los que le pegó fue Rodrigo Lussich .

El conductor fue duramente criticado tras estrenar su primer programa, ya que no mencionó en ningún momento a la modelo, lo cual llamó mucho la atención, porque participó en el reality varias veces y por supuesto, fue alguien muy reconocido en el medio. Por lo que para el segundo programa y antes de finalizar, Marcelo la homenajeó con unas palabras muy emotivas e imágenes de Silvina en la pantalla principal.

Ángel de Brito, Ximena Capristo fueron varias de las figuras que apuntaron contra el conductor, que en la noche de ayer tomó la decisión de pedir disculpas y que se había olvidado por el ajetreo de la primera noche del Bailando 2023. Aunque esto no fue suficiente para Rodrigo Lussich, que, tras oír lo que dijo Tinelli, no dudó un segundo en ser letal y tirarle un palazo.

Rodrigo Lussich le pegó a Marcelo Tinelli

"Este es nuestro homenaje, que venimos haciendo hace días...’’, empezó diciendo el conductor. Para finalmente, cerrar con un gran palazo contra Marcelo Tinelli: ‘’No algo tardío o porque las redes lo exigen, sino porque lo hacemos de corazón y la diferencia se nota... y mucho", cerró Rodrigo Lussich.

Cabe destacar que en el segundo programa de esta nueva edición del reality que conduce, Tinelli expresó: "Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella, quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho. Que participó dos años en este certamen. Que yo tuve el placer enorme de conocerla (...) y que dejó de estar".

Luego agregó: "Ojalá para Silvina Luna haya justicia. No quiero culpar a nadie pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, tengo audios de él de poquito antes de que muriera, creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas no tienen que pasar".

Finalmente, relató: "Les pido disculpas a todos los que me dijeron que no había hablado de Silvina pero ayer en medio del fragor, de todo lo que fue esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho. Este programa, este Bailando 2023, te lo dedicamos a vos Silvi".