La terrible noticia que recibió Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 20 de cara al Mundial

Javier Mascherano sigue preparando el equipo para lo que será la Copa del Mundo Sub 20 que se jugará en la Argentina. Luego de que el Seleccionado clasificara sorpresivamente al quedarse con la organización del Mundial, el ex jugador de River y Barcelona tuvo que empezar a armar su equipo de urgencia, cuando incluso hasta había llegado a renunciar. Sin embargo, desde entonces, todas fueron malas noticias para él.

Es que a pesar de la gira que hizo por Europa intentando convencer a los clubes del viejo continente de que presten a las joyas argentinas Sub 20, Javier Mascherano habría recibido la negativa nuevamente para 2 de las más grandes figuras del seleccionado, y aunque todavía no está confirmado, la tercera llegaría dentro de poco.

Mascherano Javier 1.jpg

Javier Mascherano ya había recibido la negativa del Manchester United de ceder a Alejandro Garnacho, así como también el no del Real Madrid para prestar a Nicolás Paz. Sin embargo, el técnico del Seleccionado Sub 20 esperaba poder hacer cambiar la opinión de ambos clubes luego de visitarlos en Europa. Sin embargo, volvió a recibir la negativa de ambos, con las excusas de la posible final de la FA Cup que el equipo de Manchester podría llegar a jugar el 3 de junio (fecha que es a mitad del Mundial Sub 20), y de que el Castilla, la filial del Real Madrid que tiene a Nicolás Paz como figura, está peleando el ascenso para llegar a la segunda categoría.