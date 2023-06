La Tora se calentó y habló de la foto donde aparece besándose con Marcos Ginocchio

Una polémica foto en la que se ve a La Tora muy cerquita de Marcos Ginocchio revolucionó las redes sociales, generando todo tipo de especulaciones sobre el presente amoroso de los ex "hermanitos".

Mientras las fans del shippeo "Marculi" sueñan con un posible romance entre Marcos y Julieta Poggio , al salteño se lo vio en un boliche en una situación en la que pareciera que se está besando con la novia de Nacho Castañares, otro ex Gran Hermano .

Los ex jugadores del reality de Telefé salieron junto a otros ex "hermanitos" a disfrutar de la noche porteña. Y algunos de ellos subieron fotos a sus redes sociales. Una de esas imágenes se viralizó en Twitter ya que en ella supuestamente se ve a La Tora besando a Marcos.

LA TORA Y MARCOS.jpg El beso de La Tora y Marcos, en segundo plano, en un boliche porteño.

En la foto están Thiago Medina y otra persona en primer plano. Atrás, sentados en un sillón, se los ve a Lucila Villar y Marcos Ginocchio en una situación que, a simple vista, aparenta ser un beso en la boca. Lo que generó cientos de críticas en la red social. Y los protagonistas de este culebrón fotográfico tuvieron que salir a dar explicaciones.

"¿Por qué dan por entendido el beso? Estaba viéndole una cicatriz", expresó La Tora en diálogo con Ciudad Magazine. Nacho, por su parte, hizo un irónico posteo en Twitter: "omgggg, la toraaaa a los besos con el primo en el boliche al lado mío".

Más serio, en el mismo portal en el que habló su novia, dijo: "La foto esa con el cantante y Thiago la saqué yo. No estaban a los besos. Estaban hablando. No es la mano en la entrepierna, sino que estaba sobre el silloncito del boliche. Estaban hablando tan cerca porque no se escucha nada en un boliche".

Y agregó que "estuvimos hablando toda la noche. Posta que no pasó nada, pero es re divertido" el rumor que se corrió sobre una supuesta infidelidad de su novia con el salteño, algo que Nacho descartó de manera rotunda.