La Tota Santillán dio la cara y reveló todo sobre su internación

Es que a pesar de encontrarse mejor, el mediático sigue internado en la clínica de Luján, donde lentamente va mejorando. Inclusive, le han permitido hacer algunas salidas programadas para ver a sus hijos. Sin embargo, hasta ahora, no había hablado desde el escándalo.

Por eso, en diálogo con A la tarde, el animador musical reveló que sufre de bipolaridad y contó la verdad sobre la pelea de su hija con su ex abogada.

“Es un momento difícil, hace tres años que no veo a mis hijas más chicas. Las veo solamente por videollamada y eso se lo agradezco de todo corazón a su mamá. Además, hace poco tiempo, perdí a mi hermano y no lo pude despedir", contó el histórico conductor de Pasión de Sábado.

"Hace poco tuve este brote y quiero que sepan que no fue por droga ni por alcohol, fue porque dejé de tomar la pastilla por la bipolaridad”, aseguró antes de agregar: "Hace tiempo que vengo luchando con esta bipolaridad y es muy difícil. Me he hecho daño algunas veces”.

"Les agradezco a los doctores y a la psiquiatra. Yo lo que quiero es trabajar y estar bien, soy el motor de mi familia", explicó.

Luego, fue Luís Ventura quién se unión a la conversación y le preguntó exactamente qué es lo que había ocurrido con Soledad López, su abogada. En su momento, se había dicho que Daniela, su hija, quería que su padre se internara, mientras que López insistía que eso no era lo que quería Santillán.

"¿Qué pasó, el día de tu internación, entre tu hija Daniela y tu abogada Soledad López? ¿Soledad López sigue siendo tu abogada, sigue siendo parte de tu entorno? Quiero que me cuentes porque hubo dos denuncias cruzadas sobre pelea en riña con lesiones entre ellas...", le pidió el periodista.

"Lamento mucho lo que pasó entre Soledad López y mi hija Daniela. Fue una crisis de nervios de mi hija. Pero debido a eso, después decidí que Soledad López no sea más mi abogada. Y mis hijos Leandro y Daniela, que son los que llevan el timón mío, llamaron a Pablo Merlo, que está acá al lado mío, para que sea mi abogado", reveló antes de agregar: "No se enojen, pero no quiero decir nada más sobre eso. Ya le puse punto final".

Sin embargo, la revelación más fuerte se dio cuando Ventura le preguntó si era verdad que se había querido lastimar.

“Si, es real Luís, me quise lastimar”, dijo antes de cerrar: “Sé que tengo que valorar la vida y sé que hay mucha gente y amigos que me quieren. Pero la verdad es que la vengo luchando y a veces se torna difícil la cosa... Uno no tiene que ser cobarde, uno tiene que valorar la vida”.