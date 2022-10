La tragedia de 2002: cuando Bielsa lloró y por qué la Scaloneta no debe confiarse

No dormía el pueblo argentino para ver los partidos. El del estreno, ante Nigeria se jugó en la medianoche del sábado y primeras horas del domingo 2 de junio de 2002. Los dos restantes, el viernes 7/6 y el miércoles 12/6 a primera hora de la mañana.

Para mejor, el Grupo no parecía de los más complicados, mucho menos el de la muerte. Nigeria, “las Aguilas Verdes” a las que ya se había superado en mundiales anteriores, Suecia, una selección de segundo orden del Viejo Continente e Inglaterra, el adversario a priori más complicado por la tradición futbolística de ese seleccionado, la rivalidad y la sed de desquite de los británicos tras ser eliminados 4 años antes por la albiceleste de Daniel Passarella.

El debut fue auspicioso, con previsible victoria ante los africanos 1 a 0 con gol de Gabriel Batistuta, en un cotejo no obstante duro por la rigurosidad física de los nigerianos. ¿Camino allanado a octavos?

Formaciones iniciales

Argentina: Pablo Cavallero, Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Diego Placente, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Gabriel Batistuta y Claudio López.

Nigeria: Ike Shorunmu, Celestine Babayaro, Isaac Okoronkwo, Taribo West, Efetobore Sodje, Joseph Yobo, Garba Lawal, Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Bartholomew Ogbeche y Julius Aghahowa.

El resumen

Mundial 2002 1ra Ronda Argentina - Nigeria

Tras ese éxito inicial, nada hacía prever un desenlace fatídico... Sin embargo, contra Inglaterra se jugó mal, faltaron ideas y nos quedamos con las manos vacías. El famoso partido que algunos hinchas irracionales sugieren aún hoy que Juan Sebastián Verón "fue para atrás" por sus fraternales vínculos con los ingleses -la rompía por entonces en el Manchester United-.

Lo cierto es que Inglaterra fue superior y se impuso 1 a 0 con el gol de penal de David Beckham, quien tuvo doble revancha pues en la batalla de octavos de 1998 se había ido expulsado, fue señalado como culpable de la derrota en su país y la pasó mal.

Formaciones

Argentina: Pablo Cavallero; Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Diego Placente; Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón (Pablo Aimar, 46), Juan Pablo Sorín; Ariel Ortega, Gabriel Batistuta (Hernán Crespo, 60), Kily González (Claudio López, 64).

Inglaterra: David Seaman; Danny Mills, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Sol Campbell; David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, Owen Hargreaves (Trevor Sinclair, 19); Michael Owen (Wayne Bridge, 80), Emile Heskey (Teddy Sheringham, 56).

Asistencia: 35.927

Árbitro: Pierluigi Collina (Italia).

El resumen

Inglaterra 1 Argentina 0 Mundial Corea Japon 2002 (Relato Mariano Closs)

Esa derrota complicó el panorama aunque la albiceleste seguía dependiendo de sí misma. Era cuestión de ganarle a Suecia, un rival directo, y abrochar la clasificación en ese mano a mano.

Sin embargo, el mundo se vino abajo para el equipo de Bielsa en esa tensa final por el pase a la próxima ronda. Lo buscó de todas las formas posibles (por arriba, por abajo, por las bandas, por el centro) pero no pudo doblegar la férrea resistencia sueca.

El dominio argentino fue total aunque lamentablemente la historia comenzó cuesta arriba por un tiro libre lejano de Anders Svensson, que Pablo Cavallero nunca pudo desviar. El gol del empate del ingresado Hernán Crespo, que pescó el rebote del penal que pateó Ariel Ortega, cuando Argentina era un aluvión no alcanzó. Nada modificó el 1 a 1. Dolorosa, traumática e inexplicable despedida en primera ronda de Corea-Japón en una de las peores humillaciones históricas del laureado fútbol nacional.

Las formaciones

Argentina: Cavallero; Chamot, Samuel, Pochettino; Zanetti, Almeyda (Verón, min.63), Sorín (Kily González, min.63); Ortega, Aimar, Lopez; y Batistuta (Crespo, min.58).

Suecia: Hedman; Mellberg, Mjallby, Jakobsson, Lucic; Linderoth, Alexandersson, A.Svensson (Jonson, min.68), M.Svensson; Allback (Andersson, min.46) y Larsson.

El resumen

Suecia 1 Argentina 1 Mundial Corea Japon 2002 (Relato Mariano Closs)

El desgarrador llanto de Bielsa contado por el Burrito

En un país tan exitista, los jugadores argentinos pasaron de héroes a villanos y Marcelo Bielsa fue el blanco predilecto de las críticas. En especial se le cuestionó el cambio de 9 por 9, Crespo por Batistuta en lugar de jugársela con los dos tanques cuando Argentina necesitaba ir por la victoria en los tramos finales del partido decisivo.

El Loco sufrió como nadie la derrota y lloró sin parar en el vestuario. La imagen con la que se encontró Ariel Ortega, uno de los primeros en llegar al camarín aquel triste día, fue desgarradora. El Burrito, años después, se animó a contar la angustiante anécdota.

image.png

"Terminó el partido, fui rápido al vestuario, escuché a una persona que estaba llorando y vi que era Marcelo. Me agarró un dolor en el pecho de tristeza, de impotencia por no poder haber hecho algo más para que el equipo ganara. Lo miré y no sé si lo abracé o me puse a llorar con él. Fue uno de los momentos más duros que me pasó en el fútbol y en la vida”, confesó el excrack jujeño.

Y pese a aquel increíble traspié, la leyenda de River llenó de elogios al entrenador: "Bielsa fue el mejor técnico de mi carrera. Me agarró en una época ya de grande, pero me hubiese encantado tenerlo de más joven. Hubiese aprendido más cosas y hubiese sido mejor jugador sin dudas”.

image.png

Hay muchas similitudes entre el equipazo de Bielsa que se volvió demasiado pronto del mundial y el actual de Lionel Scaloni, que debería tomarlo como ejemplo para no creérsela ni confiarse de antemano y de ese modo tener un mejor final, el que todos deseamos.

Argentina 2002 fue uno de los equipos que más ilusionó y mayor decepción generó, aunque al menos no traicionó sus convicciones y fue al frente. Dicen que 20 años no es nada. Y, la verdad, parece que fue ayer esa tragedia deportiva que todavía nos duele...