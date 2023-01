La trágica muerte de Kayla: "Hay mucho como para meter preso al conductor"

En diálogo con LMN, Lucas trazó una suerte de línea temporal donde rearmó parte de lo que ha tenido que vivir. "Con Kayla pasamos cuatro días juntos para Navidad. Era una nena tan dulce que no puedo imaginar que quien le hizo esto pueda quedar libre", advirtió Lucas que aclaró que si bien nunca convivió con la mamá de la pequeña, que permanece internada por las lesiones tras el accidente, siempre ha estado presente en su crianza.

Respecto del trágico desenlace, el hombre aseguró que la historia fue dando giros con el transcurrir de las horas.

"Ni bien me avisaron de lo ocurrido, salí para Chichinales a buscar el certificado de defunción y retirar el cuerpo de mi hija. Cuando llegué a la comisaría, ahí me salió al encuentro el conductor del auto -que es la pareja de su ex- que me quería abrazar y lloraba. Yo me lo saqué de encima. Ahí los policías se acercaron y cuando les dije que era el papá de Kayla de inmediato como 20 policías nos rodearon, deben haber pensado que yo iba a reaccionar o le iba a hacer algo", describió Lucas.

"Yo hasta ahí, sinceramente, creí que se había tratado de un accidente. Incluso, el tipo me dio lástima. Después fui a Roca a reconocer a mi hija. Tenía el rostro desfigurado, pero yo no me quedo con esa imagen de ella, yo me guardo la ternura que tenía", confió el joven papá.

accidente fatal ruta 22 victima nena neuquina Gentileza

En Roca, mientras esperaba que Calf llegara para hacer el traslado, Lucas tuvo que ir a comprar ropa para vestir a su hija para el velatorio, el momento fue sumamente oscuro.

Pero fue en Neuquén, durante el sepelio que le comenzó a llegar información y testimonios que lo sacudieron.

"Nos mandó audio el chico que ayudó tras el accidente, ahí nos contaba que el conductor tenía mucho olor a alcohol. Después, familiares del muchacho que iba en el auto, atrás con mi hija, nos contaron que el conductor había tomado, venía rápido y hasta le habían pedido que fuera más despacio", reveló Lucas que brindó a la fiscalía toda esa información.

De acuerdo a lo relevado por LMN, el muchacho que iba atrás en el auto ya habría aportado dicha información a los investigadores.

accidente-muerte-villa-regina.jpg Gentileza Último Momento Noticias

Por ahora, fiscalía aguarda que les entreguen los resultados de los análisis de sangre, las pericias accidentológicas del Peugeot 206 en el que viajaban y se están relevando cámaras de seguridad desde Las Grutas hasta el lugar de la tragedia porque hay datos que dan cuenta que el conductor paró a comprar más alcohol.

La causa continúa avanzando por los carriles respectivos y una vez que lleguen los resultados de las pericias solicitadas por la fiscalía, deberán evaluar la responsabilidad del conductor.

"Con todo lo que nos brindaron, hay mucho como para meterlo preso. Si no es así, no sabría como reaccionar", concluyó Lucas que elige, por ahora, creer en la justicia.