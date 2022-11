La tremenda pelea de Flor de la V y Laura Ubfal

Pelea Flor de La V con Laura Ubfal.mp4 Flor de La V y Laura Ubfal se enfrentaron en Intrusos por el manejo del programa.

Lo que incrementó el volumen de los comentarios de los panelistas, que buscaban ser escuchados por la periodista. Entonces Ubfal frenó su acalorado discurso para decir “de a uno los escucho bien, sino no entiendo nada”. El reclamo no le gustó nada a Flor de la V, quien sin dudarlo le salió al cruce. “Dale, perfecto, me gusta, manejame el programa ahora”, le respondió sin poder disimular su cara de fastidio.

Ubfal dobló la apuesta al decirle que así no entendía lo que le decían desde el piso y quiso retomar su discurso en defensa de la Tora, pero Flor no quiso ceder el espacio y le dejó en claro quién es la conductora del programa y llevando la charla al estudio con sus panelistas sobre el tema que a ella más le interesaba tratar.

Este no es el primer enfrentamiento de Ubfal, quien ya ha tenido roces con Flor de La V. También protagonizó discusiones al aire con Gastón Trezeguet y otros panelistas de Gran Hermano. Su lectura del reality no le gusta a sus compañeros de programa ni a los televidentes, que han creado una junta de firmas para que la saquen del panel y la comparten en redes con la leyenda Ubfal al 9009, el número de sms en el que se vota quién abandona el programa de Telefé.