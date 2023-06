La tremenda revelación de Carlos Perciavalle sobre los extraterrestres

Es que incluso en una entrevista, Carlos Perciavalle aseguró que dejó la droga gracias a los extraterrestres. "Ellos me anunciaron el accidente de auto espantoso que tuve el 9 de febrero de 1991. Había tenido un sueño con un extraterrestre, que me decía que estaba llevando un camino equivocado. En esa época tomaba cocaína, y lo digo abiertamente para que la gente vea que se puede salir", aseguró.

Pero no fue la única vez que habló del tema, ya que a principio de este año, en diálogo con Karina Mazzocco, el actor habló de sus encuentros.

Carlos Perciavalle 1.jpg

“Yo hace años que los veo, todo el tiempo, Ayer, por ejemplo, fue la última vez que los vi. Yo he dejado de contarlo porque entre la risotada burlona de la ignorancia y el cariño también de la gente que me rodea, es mejor que las personas se vayan dando cuenta solas. La realidad es que hay poco menos que una invasión, tenemos en Santa Fe, en Funes, en Córdoba, en Punta Ballena”, aseguró.

“Estaba con un amigo, con el calor que hacía y de repente él me dijo que se iba a dar un chapuzón, pero bajó por las piedras porque la escalera de acceso a la laguna la estoy arreglando. Así que de golpe vemos algo que no reconocimos en la punta del muelle. Parecía una garza, pero era otra cosa, era una presencia que estuvo dando vueltas por ahí. Después se metieron 6 patos al agua y desaparecieron. Este otoño que estamos pasando en pleno febrero yo no lo había visto nunca, en mi casa hay un montón de árboles que están dorados como si fuera otoño. Es una cosa absolutamente distinta y curiosa, y se suma este calor increíble”, agregó Carlos Perciavalle.

Embed

“Hace unos días estábamos al lado de la playa de Chichuahua, en una terraza inmensa con unos sillones maravillosos, una luna naranja que recién empezaba a subir en el cielo y desde ahí se ve toda Punta Ballena iluminada. De repente, veo unas luces con forma alargada, los que estaban con nosotros dijeron que un barco no era, así que pedimos unos prismáticos y vimos claramente que se trataba de una nave”, aseguró el actor.

“Yo creo que vamos a estar cada vez más acostumbrados, pero yo desde hace años que sabía que iba a pasar esto. Yo era muy amigo de Fabio Zerpa, y él decía que en el siglo XXI venía una época en la que nosotros le íbamos a perder el miedo a los seres extraterrestres, porque lo que no nos permite muchas veces ver las cosas es el miedo que nos paraliza”, cerró.