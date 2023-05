La tristeza de María Becerra por su separación de Rei: "No me gusta la distancia"

“Mi familia es mi cable a tierra, lo que me mantiene los pies en el suelo. Soy una persona que puedo reconocer el interés a leguas, soy tranquila, no me gusta la fiesta y no tengo vicios”, contó sobre cómo aguanta la separación de su pareja.

Claro que es algo que María Becerra considera temporal, ya que incluso ya está pensando en tener hijos. “Sueño con ser mamá, desde chiquita siempre dije que quería ser madre. Me encantaría tener nenas pero bueno, lo que Dios quiera. Siento que voy a ser una madraza”, aseguró.

Hace un tiempo atrás, la cantante ya había contado lo enamorada que está de Rei y cómo esto le generaba algún tipo de problema.

Becerra Rei 2.jpg

“La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa. Por un lado está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta”, admitió en su momento.

"Estoy trabajando bastante mis defectos, y trato de resaltar mis cosas lindas. Es algo que la psicóloga me dijo, porque amo de esa forma y no está mal. Me considero una persona muy sana, no soy celosa, no soy tóxica. Como que soy muy tranqui con todo”, aseguró.