La Unión Europea buscará acelerar acuerdo por el gas de Vaca Muerta

- ¿Qué se lleva la UE de esta vista a Neuquén?

- Fue muy fructífera y nos sirve para tomar el pulso, para familiarizarnos con la realidad de Neuquén y con los desafíos. Hemos tenido una larga reunión con el gobernador y con el intendente de la ciudad, además de actores de la sociedad civil. Hay una serie de desafíos a nivel internacional y geopolíticos, y lo que tenemos que hacer es convertirlos en oportunidades. El gran desafío es un cambio climático que no conoce fronteras, que nos obliga a adaptarnos para pasar a la transición verde. Y el segundo desafío, dada la coyuntura internacional, es cortar este cordón umbilical, independizarnos del suministro de gas ruso y apostar por otros socios más confiables y afines y ahí también está Argentina. En las dos cosas, es decir, tanto en lo que tiene que ver con el cambio climático, por todo lo que tiene para ofrecer el país y esta región en particular con los renovables, y en el ámbito de diversificar nuestras fuentes de energía. Por eso visitaremos también a las empresas europeas como Total y Wintershall.

- Yendo en específico al gas y todo lo que hace a transporte y plantas de GNL que hacen falta construir para que se pueda exportar ¿Cómo trabajarán en el mientras tanto con la Argentina y, con Neuquén en particular, este tema?

- Es una apuesta a futuro, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Lo que hemos conseguido en tiempo récord es reducir esta dependencia de Rusia. Hace tres o cuatro meses la media dentro de la UE era de un 40% de importación de gas ruso y hoy estamos por debajo del 10% y con las reservas llenas para el invierno. Lo hicimos dirigiéndonos a otros socios más confiables como pueden ser Noruega, Estados Unidos y algunos de la cuenca del Mediterráneo. En esta zona del mundo y, en especial en Argentina, que tiene la segunda reserva del shale gas a nivel mundial, no podemos adelantarnos porque hoy la Argentina no abastece a todo su mercado interno y debe importar. Se necesita, como usted dijo, infraestructura, y para exportar falta eso, acuerdos e inversiones. No existe en estos momentos ninguna planta de licuefacción en América Latina y esto no puede hacerse mañana, requiere de tiempos y un marco regulatorio, propicios, idóneo, que de previsibilidad y certidumbre. En eso queremos trabajar. No puedo hablar de plazos, son años. Pero para eso estamos aquí, para explorar y tantear el terreno con los actores. Desde la UE venimos trabajando desde hace unos meses en un memorando de entendimiento con la Argentina, similar al que formamos e iremos a firmar con otros actores del mundo.

- ¿Y a partir de la firma de ese memorando cómo se avanzaría después?

- Esto nos dotaría de un marco más previsible que puede favorecer a más inversiones. La UE es el mayor inversor directo en Argentina, con mucha diferencia, con el 50% del stock de inversión extranjera directa. La naturaleza de lo que importamos genera mucho valor agregado en Argentina. En este memorando de entendimiento la idea es pasar al período de ratificación, lo que sería un paso gigante a la hora de incrementar los flujos comerciales.

- ¿La idea es que la UE participe fomentando inversiones en cuanto al transporte o las plantas que se requerirán para el gas?

- Todavía es prematuro hablar de eso porque le compete a los actores privados. Las plantas de licuefacción las tienen que hacer las empresas y habrá que ver qué tipo de ingeniería financiera se pone en marcha para este tipo de operaciones y de infraestructura.

- ¿Cuándo se ve la Unión Europea importando el gas de Vaca Muerta?

- Eso es muy difícil de contestar (se ríe), pero lo que sí podemos decir es que estamos mirando esta región con mucho interés, no solo por la situación puntual en que nos ha puesto el presidente Putin, ya que veníamos diciendo desde hace varios años que la Argentina y esta región debía estar mucho más presente en nuestra agenda. Y lo que pasó con la guerra es que nos confirmó lo que veníamos diciendo. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a trabajar, fortalecer y actualizar el marco bilaletal UE- Argentina e intentar sacar adelante el acuerdo UE-Mercosur. La UE es un bloque abierto contra un Mercosur más cerrado y no hay duda que a los países de aquí les convendría un marco abierto para poder exportar sus productos.

- ¿Habrá una próxima visita en el corto tiempo a Neuquén?

- Han sido semanas muy cargadas. El memorando de entendimiento al que me he referido se originó en junio en Buenos Aires, hace una semana ha estado aquí el representante para política exterior de la UE, ahora estamos nosotros y la idea es intensificar este tipo de vistas. Vamos a tener una misión en Río Negro por la factibilidad de inversión en hidrógeno verde, con lo cual le daremos seguimiento a todos estos temas para obtener resultados concretos.