La venta de televisores para ver el mundial de Fútbol viene floja

A un poco más de un mes que comience el Mundial de Fútbol Qatar 2022, la venta de televisores viene un tanto floja en Neuquén. Si bien bien los vendedores en supermercados y tiendas de electrodomésticos sostienen que desde hace unas semanas el evento deportivo que más moviliza a los argentinos está generando un aumento en la demanda, todos coinciden en admitir que no se está dando un furor. No obstante, esperan un mayor volumen de compras los días previos a que comience a rodar la pelota.

Desde Pardo, Geremías expresó: "Desde el 5 de septiembre que inauguramos, las ventas se incrementaron un 20 por ciento. Estamos esperando que cerca de noviembre aumente mucho más. Esperamos conseguir mejor financiación para ese entonces porque la gente viene buscando precios. Después de preguntar eso, consultan por las marcas.

Por su parte, Yamil Flores, gerente comercial de Novogar, señaló: "Nosotros no vemos que haya arrancado todavía de manera fuerte. Venimos teniendo una muy buena venta pero aún el Mundial no nos marcó la diferencia. No vemos la curva que sí se dio, por ejemplo, con las bicicletas por el Día de la Madre. Tanto en la sucursal de Cipolletti como en la de Neuquén, desde el sábado estamos vendiendo aproximadamente entre diez y quince bicicletas por día. Eso aún no lo vemos con los televisores. Igualmente creo que en unos días podemos hacer un salto", dijo con entusiasmo, luego de mencionar que en los últimos meses mucha gente compró televisores para llegar preparada al campeonato.

SFP venta de televisores NOVOHOGAR(2).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Tuvimos dos momentos muy fuerte de ventas. Uno fue la salida del gobierno de (el ex ministro de Economía, Martín) Guzmán y la tremenda escalada del dólar que hizo que la gente se volcara a comprar. Nosotros en ese momento rompimos el récord en ventas", recordó.

Las pantallas más demandadas

La llegada al país del televisor de 98 pulgadas de la marca TCL corona la tendencia del consumo de pantallas cada vez más grandes. En Neuquén ese modelo aún no se ve exhibido en comercios ni supermercados, donde predominan los smart tv de más de 50 pulgadas, que son las que -en promedio- captan a la mayoría de los compradores.

"La gente busca pantallas grandes. De 42 pulgadas para arriba. El de 32 pulgadas como que ya fue. En promedio lo que más se llevan son los de 50 o 65 pulgadas", manifestó el vendedor de La Anónima para luego precisar que los modelos de ese tamaño van desde los 200 mil hasta los 550 mil pesos, pasando el millón las pantallas de 75 pulgadas que cuentan con la tecnología QLED 8K.

En sintonía, Yamil de Nogovar, expresó: "Ya la gente no se lleva el de 32 pulgadas o de 43. Lo que más sale son los Android de 50 pulgadas que están entre 110 y 120 mil pesos aproximadamente. Depende mucho de la marca".

Venta televisores Mundial

"Lo más grande que tenemos a la venta son de 75 pulgadas, pero este tipo de televisores lo llevan muy pocas personas porque hay un salto en el costo en comparación con otros. Uno de 65 pulgadas, por ejemplo, está en 260 mil pesos y el de 75 pulgadas, en 400 mil pesos. Hay mucha diferencia de plata pero muy poca de pulgadas. Entonces tienden a llevarse el de 65", explicó.

"Los de 75 pulgadas se llevan a para boliches. Se compran 4 para armar una pantalla con un gasto aproximado de 1.200.000 pesos. Una pantalla led del mismo tamaño está saliendo 3 millones de pesos", añadió.

En Pardo contaron que el mayor volumen de venta se da en los modelos de 43 y 50 pulgadas. Agregaron que eventualmente vendieron televisores de 85 pulgadas que rondan los 800 mil pesos.

Todo en cuotas

Todos los comerciantes consultados por LMNeuquén coincidieron en que la venta de televisores se da con financiación en cuotas, salvo contadas excepciones.

"El 95 por ciento de las compras son en cuotas. Son muy pocos lo que compran un televisor en un pago, siempre es financiado. Si hay un interés mínimo, lo hacen igual. Se está comprando mucho con la tarjeta propia que tenemos financiación, también con las bancarias con hasta 12 cuotas de financiación con productos seleccionados", señaló el vendedor de La Anónima.

"Tenemos hasta 40 mil pesos de diferencia entre el precio de oferta y el precio en efectivo, débito, transferencia o un pago con tarjeta de crédito. Hace dos o tres meses venimos bien con las cuotas sin interés y ahora la gente comenzó a preguntar por el Ahora 30", agregó.

Venta televisores Mundial

Detrás del mostrador de Riiing, Loana celebró las ventas por el Mundial y también por el Día de la Madre. "La mayoría aprovecha las cuotas para ganarle a la inflación. Nosotros ofrecemos en algunos modelos 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas y también tenemos una promo para el plan Z de Tarjeta Naranja con cuotas sin interés".

"Las ventas aumentaron por las cuotas sin interés. En algunos televisores tenemos hasta 12", cuotas dijo Geremías de Pardo, mientras que un vendedor de Jumbo destacó las ventas que se dieron en la última semana por una promoción de Samsung con un descuento del 16 por ciento y las que ofrece la cadena de un 10 por ciento.

>> ¿Se viene el Ahora 30?

Para incentivar el consumo en un contexto de pérdida del poder adquisitivo por la escalada inflacionaria, empresas radicadas en Tierra del Fuego y las cadenas de retail comenzaron las gestiones con el gobierno nacional para avanzar con un plan de mayores cuotas. Esto posibilitará el regreso del “Ahora 30″, que ya estuvo vigente en el último trimestre del 2021 para la línea blanca. Dicho plan estaría orientado a los televisores smart de entre 50 y 60 pulgadas

Actualmente, el programa contempla financiamiento en hasta 24 cuotas para los televisores, pero las tasas subieron sostenidamente en los últimos meses y hoy no resulta atractivo. Por eso es que las cadenas apenas ofrecen 12, 18 y 24 cuotas en algunos productos puntuales.