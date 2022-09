La vida de Maradona dibujada por Miguel Rep

“Diego es mucho más que un jugador de fútbol, es una leyenda, un mito, su crecimiento no tiene techo. Incluso, ahora como leyenda creo que va a terminar siendo santificado popularmente”, afirmó el dibujante y humorista Miguel Rep , quien este martes presentó “Diego. nacido para molestar” en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes en el marco de la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén .

La charla en la Feria del Libro se presentó bajo el título “Preparándonos para el mundial”. Rep señaló que la competencia máxima del fútbol que se realiza cada cuatro años “es una especie de isla” en su vida. “Yo no le doy bola al fútbol entre mundiales, sí soy de Boca y todo eso… pero le doy más bola a las eliminatorias y sobre todo al mundial. En el mundial me escondo y a veces hago un programa de radio”. Cuando se disputó el Mundial de Rusia en 2018, Rep se fue a Pinamar y con su amigo Juan Forn, que vivía en Villa Gessel, hicieron un programa en una radio los días domingos. “El programa se llamaba ‘Ruso el que lee’ en el que hacíamos un resumen de lo que había pasado en la semana en el mundial y hablábamos de literatura rusa”.

Cuando se cumplieron los cien años del nacimiento de Evita, Rep publicó "Evita. Nacida para molestar". Luego de la muerte de Maradona, la editorial Planeta le propuso continuar la saga con el futbolista. "No lo tenía pensado, a partir de la muerte empecé a trabajar mucho en el diario con imágenes de Diego, y me di cuenta que tenía mucho para decir sobre él, quizás por una cuestión generacional. Diego nació medio año antes que yo, sus padres correntinos como los míos, debutamos profesionalmente en 1976 y un montón de coincidencias que las escribió Pedro Saborido en el prólogo. Saborido señaló en el prólogo que Rep dibujó más al Maradona "que caminó sobre las aguas que al que terminó en la cruz de la que varias veces se pudo bajar". Y en ese cruce de coincidencias, Saborido agrega una más: "Diego siempre buscó la manera de volver a pisar una cancha. Miguel hace todo para seguir dibujando. Así es la gente que no deja de hacer lo que siempre hizo de chico: jugar a la pelota o dibujar".

Cuando se le pregunta si era maradoniano, Rep contesta que no, pero que se convirtió a partir del libro, “me convenció”. “Me metí tanto en la vida de este muchacho que no sabía que tenía tanta carga argentina. Me parece que Diego es la Argentina, o mejor dicho el Conurbano. Es una metáfora y un símbolo de todo eso. Por eso digo que Diego es mucho más que un jugador de fútbol, es una leyenda, un mito y va a terminar siendo santificado popularmente”.

Recordó que aquel 25 de noviembre de 2020 se enteró de la muerte del futbolista sentado en su casa, sentado en un sofá negro pensando el guión de la tira que tenía que hacer para el otro día para el diario Página 12. “Es raro porque a todos nos pueden preguntar qué estábamos haciendo cuando se murió Maradona y todos vamos a tener fijado ese momento en que nos enteramos de su muerte. Eso es lo que tiene Diego, uno sabe qué estaba haciendo cuando hizo el gol en el Mundial del ‘86, sabe qué hacía cuando le cortaron las piernas, en el momento del partido de despedida. Diego te fija el momento y las locaciones de tu vida”.

Son pocos los que logran atravesar o marcar los momentos de la vida de las personas, y Diego es uno de ellos. “Pareciera que él se derramó en nosotros como una mezcla de familiar, amigo, a veces un amigo muy molesto, insoportable, y muchas veces un amigo que te traía belleza”, reflexionó el dibujante.

También Rep era de aquellas personas que pensaban que si un día le tocaba partir a Maradona, éste resucitaría. Y lo compara con Evita que también tiene “la materia prima del dolor”. “A Evita uno la ve del dolor para atrás, en cambio a Diego uno lo ve desde el goce para adelante hasta el dolor, porque es una especie de vida religiosa”. Esa condición de “vida religiosa” está planteado en el primer capítulo del libro, en los primeros dibujos de la obra cuando su madre, embarazada se dirige al Policlínico Evita de Lanús y ve las estrellas por sus dolores de parto y al entrar al hospital ve en el piso un prendedor con forma de estrella. “El nace de una manera casi religiosa, la estrella sobre Fiorito, la madre que encuentra una estrella, todo es religioso. Diego es un personaje absolutamente religioso, que tiene una narración muy religiosa, entonces como buena religión va a parar al dolor, termina en tragedia”, sostuvo el dibujante.

A Rep la incursión de Maradona en los medios donde opinaba de todos los temas, “me rompía las bolas”, pero cuando comenzó a definirse políticamente “me empezó a caer mucho mejor, y cuando empezó a decir cualquier verdura y se reía de sí mismo me cayó cada vez mejor”. Después, con el tiempo, le perdió el rumbo “aparecía alguna foto en Sinaloa, en los países árabes, en Gimnasia y Esgrima, pero ya no lo seguía tanto. Me parecía que era como una armada Brancaleone de sí mismo. Claro, uno lo que tenía era esa gloria del Mundial Juvenil de 1979, la gloria en el Napolí, la gloria de 1986 y del Mundial de 1994 porque estuve en Estados Unidos y con eso armo el póster para siempre”.

El autor de “Diego. Nacido para molestar” consideró que Maradona tenía “mente de artista, por eso es también un molesto”. “Hacer malabares no es un arte, es una habilidad, pero arte es otra cosa. Arte es cuando expresas una contemporaneidad, el inconsciente. Diego lo tiene a veces en hechos futbolísticos que se le escapan, por ejemplo hacer un gol de trampa y otro el más bello a los ingleses, podrían decirse que es una performance política hermosísima. Y eso es arte”, reflexionó.

A la hora de elegir al Diego que más le gusta dibujar, teniendo en cuenta la infinidad de cambios de imagen que tuvo a lo largo de su vida, Rep elige "el de rulos". “Lo paralizo ahí. Así como hice con Evita que la madre la pariera ya con rodete y rubia, tengo esa convención, lo dibujo mucho con los rulos, es el de la época de Argentinos Juniors, esa zona es la que más me gusta, es donde mejor está él, en esa década que va desde 1976 a 1987”.