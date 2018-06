"La vigencia es porque el público se identifica"

“Es nuestro sexto año de gira y es un placer volver. Estamos encantados de poder llevar a todo el país una obra como TOC TOC con una producción que es exactamente la misma que la que se puede ver en la calle Corrientes”, dijo Lara Ruiz, quien hace cinco años forma parte de la propuesta que no para de cortar tickets, más allá de los sucesivos cambios en su elenco.

Lo que genera la risa es algo que todos tenemos, no es algo que esté de moda. Más allá de quién esté en el elenco, la vedette es la obra”.

Pasaron muchos artistas por TOC TOC, ¿de qué manera afectó eso a la obra?

La obra es del autor francés Laurent Baffie y tanto la dirección como el texto no se cambian, excepto algunas pequeñeces. Se modifica por una cuestión energética, con la entrada y salida de actores uno vuelve a renovar la energía y además cada cual trae su impronta. Estamos cerca de las 1300 funciones y debo decir que cada una es diferente por el feedback con el público. Varía mucho dónde se ríen, en especial en el interior del país. Por eso es tan divertida de hacer.

¿Cómo explicás su vigencia?

La vigencia tiene que ver con la identificación del público con los personajes, eso es esencial. Todos tenemos trastornos obsesivos compulsivos y, si no, conocemos a personas que los tienen. Hay gente que nos va a ver más de una vez porque cada vez que le encuentra algo distinto; otros repiten porque llevan a alguien. Es muy divertida. Lo que genera la risa es algo que todos tenemos, no es algo que esté de moda. Además, más allá de quién esté en el elenco, la vedette es la obra. La gente va a ver TOC TOC más allá de quién la haga. Por supuesto que tiene que estar interpretada por buenos actores.

¿Qué puntos tenés en común con tu personaje de María Auxiliadora?

Es muy divertido hacer a María Auxiliadora porque es totalmente antagónica a mí. Es extremadamente católica y yo ni siquiera estoy bautizada. Es un desafío interpretarla porque realmente me tocaba muy de lejos. Es súper discriminadora, nazi. Yo intento ser todo lo contrario. Ella tiene el TOC de la verificación, está todo el tiempo chequeando si dejó la puerta de la casa abierta, si apagó la luz, si no perdió las llaves. Es uno de los trastornos más comunes. Yo lo tengo sólo con el auto, me fijo si lo cerré, pero con el resto de las cosas no me detengo. Tengo más el TOC de la simetría y del orden.

En una función levantaron los pañuelos a favor de la despenalización del aborto, lo que enojó a unas personas que estaban en el público. ¿Cómo están ahora respecto de esa situación?

No estaba en esa función. En Buenos Aires, en un porcentaje muy elevado de obras, muchos salen con los pañuelos verdes en el último saludo. Eso no significa que todo el equipo lo haga, cada uno sale con el pañuelo que quiera salir. Por supuesto que la obra en sí no tiene nada que ver con el tema. Tuvimos la mala fortuna de una persona que se quejó e hizo una denuncia que quedó desestimada. Fue raro porque pidió la devolución de la plata de las entradas luego de ver la obra, igual la producción.

¿Cuál es tu postura al respecto?

En la gira nunca salimos con los pañuelos, aunque yo Lara sí estoy de acuerdo con que una decisión personal no sea ilegal.

¿Qué otros proyectos tenés además de TOC TOC?

En TOC TOC decimos que no tenemos vida, tenemos gira. Estar constantemente de viaje es hermoso, pero no nos permite hacer otras cosas. Hace poco filmé una película, Iniciales S.G, con Diego Peretti. También estoy empezando a escribir mi primera obra de teatro, sólo puedo adelantar que tiene algo de humor negro introspectivo.