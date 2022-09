La violencia se trasladó a la estudiantina en Cutral Co

Por el día del estudiante, este viernes comenzó una multitudinaria estudiantina donde se reunieron jóvenes de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul. El evento comenzó su primera jornada con actividades deportivas, pero terminó con el enfrentamiento de dos alumnas de diferentes escuelas en las afueras del Gimnasio Municipal.

Sin embargo, según publicó Cutral Co al Instante, ocurrió otro episodio de violencia escolar con el enfrentamiento de alumnas del CPEM 20 y CPEM 58 de la comarca petrolera Aunque no hubo que lamentar personas lesionadas, desde la organización del evento se decidió que no serán tolerables situaciones de violencia y se dio por terminada la jornada alrededor de las 18 para ser retomada durante el sábado.

Estudiantina Cutral Có pelea alumnas Gentileza Cutral Có al Instante

Los jóvenes concurrieron nuevamente al Gimnasio Municipal para continuar con las competencias que quedaron pendientes, luego del incidente. Como estaba previsto, finalizaron los partidos pendientes de voley y se le dio continuidad al concurso de canto que forma parte de la competencia artística.

Tras la pelea que tuvo como protagonistas a alumnas del CPEM 20, desde esa institución publicaron un comunicado en el que “deslindan responsabilidades sobre esos hechos”.

“Ante los hechos violentos ocurridos durante esta tarde (viernes) en la Estudiantina organizada por el municipio local, desde la dirección del CPEM 20 deslindamos toda responsabilidad, quedando a criterio de los padres otorgar o no el permiso correspondiente a sus hijos e hijas para asistir a los eventos convocados por el municipio”, expresaron desde el CPEM 20.

Y agregaron: “no avalamos ninguna forma de violencia y deseamos que ningún o ninguna estudiante resulte herida en estas actividades que deberían transcurrir en un marco de paz, armonía y fraternidad”.