La Voz: El recuerdo de Gerardo Rozín que emocionó a los coaches

La Voz Argentina está en las etapas finales. Este jueves comenzarán los shows en vivo y la emoción de los participantes y de los coaches está a flor de piel. Tal como ocurrió en los playoffs del team Mau y Ricky cuando uno de sus elegidos cantó "Me voy quedando" un tema de Cuchi Leguizamón, el mismo que cantó Gerardo Rozín antes de morir.

Fue Octavio Muratore de 21 años que emocionó a todo el jurado a traer al escenario una canción que el mismísimo Rozín (fallecido el pasado 11 de marzo) supo interpretar a modo de despedida. Claro que, al escuchar la versión del joven oriundo de Santiago del Estero, los coaches no pudieron evitar las lágrimas y aprovecharon para recordar al conductor de La Peña de Morfi.

Mau Montaner empezó a llorar y le expresó a Octavio: “Nunca me imaginé que ibas a hacerme mierd*. Y obviamente lo de Rozín me llega mucho, y para eso es la música, sirve para estos momentos y estas vainas que uno no entiende. Y que de momento se va un amigo, pero se queda la música que ayuda a acompañarte”.