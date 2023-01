La youtuber de viajes que muestra Neuquén para el mundo

Expresiva, alegre y poco atada a las rutinas, Paula siempre buscó una alternativa laboral que la alejara de las reglas impuestas. "Siempre traté de adaptarme a un estilo de vida más convencional o lo que me decían que debía hacer y siempre me fue muy mal", dijo sobre la búsqueda de su vocación. Hace dos años y medio, decidió que quería ser youtuber para transmitir su amor por la vida nómade a través de videos en esta plataforma y, desde entonces, no para de cosechar éxitos.

"Hace dos años, cuando buscaba información, no encontraba nada sobre Neuquén, sólo algunos videos caseros y no sabía con lo que me iba a encontrar", relató. Cuando llegó, su ya entrenada capacidad de sorpresa fue sacudida por otro impacto. "No podía creer que un lugar tan lindo esté tan poco promocionado", señaló.

Sin necesidad de irse a la cordillera, la misma ciudad ofrece bardas y la costa del río, así como la cercanía de muchos espejos de agua para disfrutar del aire libre. Así, Paula comenzó a informarse sobre las bondades de la zona para que otras personas se animen a conocer Neuquén o que al menos viajen con ella de forma virtual y con cada video que publica en YouTube.

TOUR POR NEUQUÉN CAPITAL |[REMAKE]| Como conocer toda la ciudad GRATIS! Paula Amarilla

La joven ya tiene casi 20 mil suscriptores en su canal, donde muestra sus aventuras por la zona de la Confluencia, el resto de la provincia y también otros destinos argentinos e internacionales. En los últimos dos años y medio, sus seguidores la acompañaron en una aventura en van por Argentina junto a su ex pareja y a un viaje de mochilera por las playas más paradisíacas de Colombia.

"Yo disfruto mucho las cosas, me sorprendo, las transmito porque quiero que la gente sienta, vea y viaje junto conmigo", expresó la joven, que ya comenzó a ser reconocida por la calle gracias a la visibilidad que ganó en la plataforma. "Cuando me paran y me piden una foto ya es de otro nivel, no me lo esperaba y es una vida que estoy aprendiendo a vivir", afirmó.

Además del cariño de los usuarios, Paula se entusiasma cada vez que un Municipio, una agencia o incluso otras personas la invitan a planes divertidos para que pueda descubrir un nuevo lugar y mostrarlo al público. Aunque ya recorrió muchos puntos del mapa, afirma que la calidez de la gente es lo que más rescata de cada nueva ciudad.

"Me trataron muy bien en el norte neuquino, en Mendoza o en Tucumán", dijo sobre los destinos que más la marcaron, aunque admitió que es difícil elegir algunos cuando en cada lugar se sorprende por características únicas que trata de plasmar en sus producciones.

Paula se ocupa de todos los aspectos detrás de la producción de su contenido. Cuando elige un punto en el mapa, busca información sobre el lugar y graba material para ofrecer tips y recomendaciones para los futuros turistas. Así, filma mucho contenido que después edita para tratar de condensar información útil en un segmento llevadero.

También incursionó en el formato de vlogs, que son grabaciones casuales y espontáneas en las que comparte su día a día como viajera a tiempo completo. Así, trata de sincerarse sobre los aspectos positivos y negativos de los viajes a partir de la grabación de los momentos más intensos de cada travesía.

En un lapso breve, el álbum de recuerdos de la joven se llenó de aventuras. Junto a su ex pareja, reconstruyeron desde cero una vieja Peugeot para convertirla en una van. Así, recorrieron distintos lugares del país y llegaron a puntos alejados e inhóspitos, donde se valían de su energía solar para instalarse en espacios que no tenían servicios. También hicieron una experiencia como mochileros en el exterior y hoy, ya en solitario, decidió regresar a casa.

Volver es difícil para una persona nómada. "Yo no tengo casa pero cuando quiero volver a casa, vuelvo a Neuquén porque es donde está mi familia y porque ésta es la ciudad que me adaptó", dijo. Y con esa facilidad para la sorpresa que tanto la caracteriza, también se deja fascinar por los paisajes cercanos.

"Neuquén es precioso y tiene mucho para dar", aseguró. Y se animó a grabar cada rincón para compartir con el mundo toda la belleza que encuentra a su alrededor. "Esto es hermoso y nadie lo dice, todo está lleno de agua", dijo y enumeró los lagos que están a pocos kilómetros del centro. "No termino de conocer cada cara del lago y cada cara del río", expresó.

VILLA EL CHOCÓN |Los MEJORES lugares para CONOCER [Gigantes, Cañadon Escondido, Museo, Lago y mas]

Entre otros beneficios, destacó la seguridad. "Yo tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y en otros tengo que tener más precauciones cuando salgo con mi material de grabación", dijo. "Además, hay muchas actividades que se pueden hacer de forma gratuita, como los tours por el centro, los paseos por el río, eso es algo que no se consigue en todos lados", indicó.

La joven aseguró que "todos los días se puede hacer algo diferente en Neuquén sin un presupuesto tan alto", por lo que se ocupa de grabar distintas opciones para difundir los paisajes de la Confluencia con su comunidad de seguidores. Y así, con esos ojos bien abiertos para encontrar la belleza a su alrededor, busca mostrar cada rincón de la zona para que otros también se enamoren del suelo neuquino.