Lali asustó a sus fans y recurrió a las redes para llevar tranquilidad

Lali on Twitter Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja pero... — Lali (@lalioficial) August 7, 2019 Twitter">

¡Por las milanesas!

De inmediato se originó un efecto dominó de especulaciones tan imparable, que la propia artista debió salir a aclarar las versiones que se estaban generando.

“Ayer (por el martes) puse, después de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores, ‘Chau, me retiro’ y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando por qué me retiro de la música, jajaja me reí 30 minutos. Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos, pero el ‘Me retiro’ era ‘Me voy a poner la milanesa al horno’”, escribió Lali con el humor que la caracteriza, echando por tierra cualquier interpretación errónea de sus tuits.

Lali on Twitter Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........ jajajjaa me reí 30 minutos — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Por otro lado, la cantante recibió la gran noticia de que la revista Billboard la ubicó en el quinto puesto de su ranking Social 50, que destaca a los músicos más populares de las redes.