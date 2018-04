Lali confesó que moría de amor por el Kun Agüero

"Lo veía jugar en Bristol, un club de barrio. Yo tenía 9 años y él 12. Todos los chicos siempre estábamos jugando por todos lados, pero cuando jugaba el Kun había que ir a verlo. La rompía. Era muy llamativo verlo jugar. Además fachero, todas moríamos por el Kun", relató la cantante que desde hace un año y tres meses está de novia con Santiago Mocorrea.

Lali también hizo referencia a sus encuentros con Charly García. "Lo conocí en una fiesta de la revista Gente. Lo vi y me temblaban las patas. Me acerqué con mucho miedo, yo recién arrancaba en la música. Le dije 'yo soy Lali, hago música'. Y él me dijo 'la música ya está hecha'. Me lo dijo con mucho cariño", aseguró con humor.

"Después me lo crucé en el recital de The Who. Lo miré más a él que a la banda. En este caso él me encaró y me dijo 'Lali, cómo te va'. Pasa que Mecha (Iñigo), su novia, es muy fan mío, entonces me conoce. Recuerdo que me dijo 'estas muy rockera, me encanta este look'. Esos son mis dos recuerdos con mi ídolo Charly", añadió.

Por otro lado, la estrella pop se mostró muy firme con su opinión sobre la despenalización del aborto. "Claro que hay que despenalizarlo. No hacerlo sería hacerse los boludos con algo que pasa y va a seguir pasando", sentenció y aclaró: "Nadie dice que está bien abortar, no es grato, lo que sí digo es que sucede y en grandes números. El foco no es el aborto, es despenalizar algo que va a seguir pasando. Poniéndole un marco legal se pueden evitar muchas muertes".

Después de sus dos exitosos discos solistas (A bailar y Soy), Lali acaba de lanzar "100 grados", el primer adelanto de su próximo álbum, que ya es un furor en las redes sociales.

Además se prepara para su próximo tour mundial "Brava". "Con esta gira vamos a recorrer mucho el país. Estoy re contenta por volver a lugares que hace mucho que no voy", señaló y agregó: "Voy a tocar a mediados de año en Miami, un lugar que nunca fui. Después vuelvo a Italia, España, Israel... es una locura lo que me está pasando".

Por si fuera poco, Espósito no abandona su faceta de actriz y ya promociona la segunda película que la tiene como protagonista, después de la comedia "Permitidos". Se trata de "Acusada", la nueva película de Gonzalo Tobal que encabeza junto a Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Gael García Bernal, Daniel Fanego y Gerardo Romano.

La historia, quer llegará a las salas el 13 de septiembre, gira en torno a Dolores Dreier, una joven acusada del cometer el asesinato de su mejor amiga. Dos años después deberá enfrentarse al juicio pero se verá embargada por más dudas que certezas, que la harán desconfiar de todo y de todos.

