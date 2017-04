Lanata quiere a Guido SÃ¼ller en GH Famosos

“El programa banca a Guido Süller para Gran Hermano Famosos. Pensalo, Guido. Va cada lumpen que vos lo menos que podés hacer es estar ahí”, manifiesta Lanata en la grabación que se hizo en su programa.

Tras el anuncio del periodista, Guido salió a decir lo suyo y pidió que lo convoquen. “Quiero entrar y creo que nadie imagina lo que yo sería capaz de hacer dentro de la casa de Gran Hermano”, contó Süller a PrimiciasYa. Y agregó: “Creo que podría ganarlo porque la gente me quiere mucho, o por lo menos llegaría a la final. Me pone contento que Lanata me banque y haga campaña en su programa. Dice que soy su pollo, al igual que Marina Calabró”.

El reality show se volverá a emitir por América, con varios de los participantes que ya estuvieron en ediciones anteriores y algunos mediáticos.

Francisco Delgado, Rocío Gancedo, Mariano de la Canal, Alexander Caniggia y el Chino Maradona, el polémico sobrino del Diez, fueron algunos de los nombres que comenzaron a circular.