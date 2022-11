Lanzan un dólar para que los turistas no residentes vendan sus divisas en el mercado formal

La decisión será comunicada previo al comienzo de la temporada de verano en nuestro país y buscará, por un lado, desalentar la venta de divisas en el mercado informal y, por el otro, equilibrar la balanza turística argentina. Según datos de los ministerios de Economía y de Turismo, en los primeros nueve meses del año, los argentinos declararon haber gastado en el exterior unos US$ 4616 millones, mientras que los turistas no residentes tan sólo US$ 300 millones. Se estima que habría alrededor de US$ 2000 millones que se destinaron al mercado informal.