Lanzan una extraña alianza anti MPN en la ciudad

Lo que por la mañana temprano había trascendido como un rumor, luego, al mediodía, se oficializó. Primero, fue el propio Peláez quien comunicó la decisión a sus compañeros de Juntos por el Cambio, aclarando que el acuerdo no tenía alcance provincial, teniendo en cuenta que esta fuerza política ya tiene al menos dos potenciales candidatos a gobernador: Pablo Cervi y Jorge Taylor.

Pero las especulaciones rondan en torno a Rioseco, dado que no es imaginable que el hombre fuerte de Cutral Co apoye a un radical como aspirante a conducir la ciudad de Neuquén y no reciba nada a cambio, además de lo extraño que resulta la situación, ya que fue el último candidato a gobernador en representación del Frente de Todos en 2019.

Tan extraño como que dos partidos vinculados con el kirchnerismo, como Unidad Popular (cuyo referente en Neuquén es el dirigente de ATE Julio Fuentes) y el Frente Grande, se sumen también en apoyo a Peláez.

Pelaez Rioseco acuerdo anti MPN

En un comunicado, firmado por el Frente Grande, Unidad Popular y el Frente y la Participación Neuquina, se indicó que “los vecinos de Neuquén hemos vuelto a vivir en una ciudad repleta de problemas que parecen no tener solución: baches, aguas servidas, transporte público deficiente, derroche de recursos y un sinnúmero de postergaciones”.

Sostuvieron que “no se puede seguir gobernando de espaldas al bienestar de los ciudadanos” y que, por esa razón, decidieron sumarse en apoyo a la candidatura a intendente de Juan Peláez.

“Consideramos que es él quien representa cabalmente los valores que debe tener una gestión municipal transformadora, con propuestas de progreso, planificación y soluciones concretas ante al crecimiento exponencial de la ciudad de Neuquén”, indicaron, al aclarar que eso no implicaba resignar sus respectivas identidades como partidos, al igual que la “visión de Provincia y Nación”.

Cabe recordar que, en el caso de Rioseco, hay un acuerdo también con Libres del Sur, que se sostendría para el armado provincial.

tuit pelaez.JPG

El último antecedente de un frente de partidos contra el MPN en la ciudad, se remonta a 2007, con Martín Farizano como candidato a intendente, quien después se terminó imponiendo al postulante del partido provincial: José Brillo.

Esa experiencia, que incluyó una alianza de la UCR y el PJ (ambos conformaban por ese entonces la Concertación), más Libres del Sur, UNE y otros partidos opositores, no terminó de la mejor manera, fundamentalmente por diferencias que se dieron en el inicio de esa gestión municipal.