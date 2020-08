Lapegüe: "Es como ir al camino de la muerte"

"Ahora estoy esperando porque me dieron los alvéolos que tiene que ver con el pulmón un poco inflamados, me llamó el médico y director del Sanatorio La Trinidad", aseguró Lape -como le dicen cariñosamente sus colegas- en Confrontados.

En el programa de Marina Calabró, el periodista explicó: "Esto es por el tema del asma, no es, aparentemente, por COVID. Tengo que estar aislado y esperar esto cinco días. Hoy me desperté con un tremendo dolor de cabeza, yo no sé si es producto del COVID porque ahora me van a tener que hacer otro hisopado".

Y luego pasó a dar detalle sobre su asma: "Es como ir al camino de la muerte, es como morirte, al no poder respirar vos no sabés cómo hacer, es como que se te cierran los pulmones y no entra el oxígeno. El problema es que se cierran los poros y no los podés abrir nuevamente".