Lapegüe se hizo en vivo el hisopado de coronavirus

Hola amigos, primero, gracias a todos por preocuparse y preguntar cómo estoy. Saben que @roxyvazquezok dio positivo de COVID, por lo tanto soy contacto estrecho. Al ser paciente de riesgo, tuve que someterme al hisopado. En el Sanatiorio La Trinidad de Quilmes además me hicieron otros estudios complementarios, análisis de sangre, orina y el serologico, para saber si tuve el virus antes. También una tomografía de tórax. Ahora estoy aislado a la espera del resultado. Lo repito siempre, a veces como un loro, por favor seamos cuidadosos, distancia social, lavado de manos, es lo único que podemos hacer para protegernos. Nadie está exento de estar contagiado. Juntos podemos derrotar al virus. Solo debemos ser responsables. Los quiero. Lo único q deseo en mi soledad es volver a abrazar a mi familia.