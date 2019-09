Lapidaria con Granata

Sin filtro: “Se junta con católicos que la hubieran quemado en la hoguera”, dijo Pichot.

“Ojo, no estoy juzgando que se chupe mil p..., estoy juzgando sentarse en la tele a contar qué p...chupás”, agregó en respuesta al posteo de una seguidora que, indignada, manifestó: “Me importa tres p... a quién le chupó la p.... Me preocupa más que sea una f... conservadora, cero empática y ahora diputada. Igual hay tantxs así en el gobierno. Una más”.

¿Y la sororidad? “Sentarte en los medios a contar a quién te... es una mierda, seas del género que seas”.

Cuando dos internaturas salieron al cruce marcando el tono de sus críticas, la guionista de las ficciones Cualca, Jorge y Por ahora fue aún más irónica. “Yo pensé que el feminismo incluía a todas...”, le reclamó una usuaria. “¿Incluir dónde?”, escribió Malena haciéndose la desentendida. Sin embargo, luego se hizo eco de otra crítica y defendió su postura. “Cuánta sororidad con la Granata... Si no se suma a las ideologías políticas de izquierda, no es mujer... verdad?”, le reprocharon. “Sentarse en los medios a contar a quién te c... es una mierda pinchada en un palo, seas del género que seas”, postuló Pichot.

“Por supuesto que si no fuera diputada bancando una ley que significa la muerte de mujeres me chuparía las dos tetas que esta infeliz se junte con todos los católicos que la hubieran quemado en la hoguera hace unos años”, agregó en otro posteo.