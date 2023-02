Larreta arremetió contra Bullrich: "Nunca me verán criticando a alguien del PRO"

“Nunca me van a escuchar a mí haciendo comentarios alusivos, personales o en contra de alguien del espacio. Iremos a una PASO, habrá cosas en las que coincidiremos y otras que no, y la gente decidirá. Pero nunca voy a criticar ni a cuestionar. No lo hago, ni tampoco lo hago porque el otro lo haga. Mi convicción es esa”, expresó el dirigente porteño.

Más adelante el precandidato presidencial hizo alusión a otra posible competidora en el tramo de candidata a presidenta: María Eugenia Vidal. “La quiero mucho, soy su amigo. En el caso de ella sí tengo una relación desde hace 25 años. Decidió el camino de recorrer el país, de instalarse e ir eventualmente por la candidatura presidencial. Desde hace muchos años tiene entidad propia María Eugenia, es una de las políticas más importantes del país”, aseguró.

Horacio Rodríguez Larreta.jpg

Con respecto a la interna que se librará en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado nacional y uno de sus dirigentes de máxima confianza, Diego Santilli, se postuló como candidato a gobernador para suceder a Axel Kicillof, apuntó: “Creo que el que más capacitado está y el que más expectativas genera en la gente es Diego”.

“Cristian Ritondo es un tipo muy valioso, súper comprometido, tengo también buena relación con Néstor Grindetti, laburamos juntos en Ciudad”, añadió sobre los eventuales rivales en una PASO partidaria.

En cuanto a su anticipado lanzamiento formal como candidato presidencial, Larreta dijo: “Llega un momento, en el que después de recorrer todo el país, si yo estoy convencido de que tengo voluntad de ser candidato a presidente, ¿por qué no lo diría?”.

“Estoy convencido de que podemos estar mejor, de que el mundo demanda los productos argentinos. Y también de que yo estoy capacitado, de que tengo la experiencia, me he formado, he liderado equipos y tengo una energía infinita para laburar, laburar y laburar en la transformación que Argentina necesita. No hay soluciones mágicas, los problemas son muy complejos. Necesitamos, en 100 horas, tomar 1.000 medidas”, expresó el precandidato.