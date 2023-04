País La Mañana Rodríguez Larreta Larreta le respondió a Macri: "Yo no participo de discusiones internas"

Fiel a su estilo, el jefe de Gobierno porteño aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada y defendió la utilización de la boleta única.







Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, comunicó este lunes la decisión de hacer elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, lo cual generó la furia de algunos de sus socios de Pro. No obstante, afirmó que la unidad de su partido está "más que garantizada" y que la utilización de la boleta única es una consigna de Juntos por el Cambio, coalición política a la que pertenece, y que no beneficia a ningún candidato en particular, sino que los "iguala".

Rodríguez Larreta consideró que no hay motivos para discusiones y peleas internas, y evitó referirse al expresidente Mauricio Macri y a la "desilusión" que éste expresó. Sin embargo, en una entrevista radial posterior, el jefe de Gobierno porteño profundizó en el tema y destacó los 23 años de trabajo conjunto con Macri.

"Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad de Pro y Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y voy a trabajar por la unidad, no me van a escuchar cuestionando a otro miembro del espacio; si hay una diferencia, la discutimos", afirmó Rodríguez Larreta en una rueda de prensa posterior a reconocer al cuerpo Especializado de Rescate.