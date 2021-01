Las aventuras de Popeye en el norte neuquino

"En el año 2016 pasé por una cirugía muy complicada, se me perforó el estómago, fueron varias cirugías. Ya no tengo tejido abdominal. Me valgo de una faja para protección, por tener separada la pared abdominal. En ese momento busqué refugio en las montañas porque me llenan de energía, me conectan con el cosmos, despejan la mente y jamás siento un dolor", cuenta Juan.