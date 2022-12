Las carpas: ¿un problema o un potencial recurso?

Qué es lo que se sabe, a ciencia cierta, sobre las carpas:

¿Pueden vivir en aguas muy frías? Si. ¿En aguas muy calientes? Sí. ¿Con o sin demasiado alimento en el curso de agua? Sí. ¿En aguas estancadas o con poco oxígeno? Sí. ¿Pueden vivir hasta un día entero fuera del agua? Sí. ¿Cazan y se comen a otros peces? No.

Las carpas invadieron el Limay y llegaron hasta Arroyito. Las carpas invadieron el Limay y llegaron hasta Arroyito.

Los peces carpa han ‘invadido’ hace años ríos y lagos en la región y hoy “más que combatirlos, hay que aprender a convivir con ellos” y, fundamentalmente, “aprovecharlos”, insistió Llorens, director de Acuicultura del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro.

Su presencia en el río Negro tiene impacto, genera turbidez en el agua e ingiere “todo lo que encuentra en el fondo” porque son especies omnívoras, pero “no son cazadoras”. En Neuquén solo llegaron hasta Arroyito. La represa puso el límite.

Es por eso que ya se están realizando experiencias valiosas y que abren el camino para su comercialización, en mercado interno, y también con miras al exterior. Recientemente, pescadores lograron enviar hacia el norte del país las primeras 12 toneladas de esta especie en fresco.

Carpas 1.jpg

Qué hay de verdad y mentira en su proliferación en el río Negro.

“Se dice que es una plaga, pero esto no está demostrado, tanto los muestreos que hicieron desde la provincia, por un lado, la AIC por otro, y la Universidad del Comahue, que hacen del contenido estomacal no salió ningún resultado de que tengan ‘x cantidad de peces’. Tienen muchísima mala fama. Come de fondo, chupa de lado, tiene la boca en la parte inferior del cuerpo entonces chupa barro o lo que pueda agarrar y de ahí todo lo que le sirve lo consume y el resto lo devuelve. Lo mismo hace con las algas, saca los caracolitos, los bichitos, entonces accidentalmente cuando el pejerrey o perca ponen sus huevas en las algas, se agarra eso, pero no es que va a comer las huevas”, explicó.

Esta temporada, “la población de pejerrey está espectacular”, reconoció Llorens, pero “lo que ha bajado mucho, antes de que aparezca la carpa, fue la población de perca, pero es por una enfermedad, un parásito que se detectó, más todos los agroquímicos y desechos que se tiran al agua. El impacto químico es muy fuerte”.

El titular de Acuicultura consideró que se debe fomentar el consumo en general de pescado. La carpa es muy consumida en otros puntos del país, la ingieren aquí trabajadores del norte que llegan para trabajar en las chacras, pero en las pescaderías “no se venden aunque las pongan a 5,50…”.

“En el sur no tenemos cultura de comer pescado y si comemos somos los más finos. -sostuvo Llorens- o comemos truchas, pejerrey o merluza”, pero “hay que saber prepararlo y se puede comer de mil formas, a la parrilla, a la sartén, en empanada, medallones, nuggets. La carpa tiene un cartílago (nervio amargo) que hay que sacar y se le quita el amargor y sabor fuerte”.

La pesca de carpas, habilitada para pobladores de la zona, en el Lago Pellegrini se convirtió en una experiencia prometedora que ya comenzó a dar frutos.

Los pescadores artesanales lograron enviar las primeras 12 toneladas a la provincia de Entre Ríos y esto despertó interés en otros destinos.

“Esta especie también invadió el lago, que es el único lugar de la provincia donde está habilitada la pesca comercial adentro del continente. Hay una pesquería habilitada por la provincia. La carpa la pescamos todo el año, y cuando dicen por qué hay poco pejerrey es por furtivismo, hay sobrepesca”.

Hay empresas interesadas en exportar. “Se exportan las huevas, los testículos del macho y los óvulos de las hembras”, son buscados en Rusia, Israel, China.

La carpa es una especie exótica que hace 20 años llegó para quedarse. “Es una especie invasiva que ha incrementado en forma exponencial su población”.

“Tradicionalmente, la pesquería comercial en el Lago Pellegrini es de perca y pejerrey. Pero todavía no se sabe muy bien el efecto de la carpa en el resto de las poblaciones. La Universidad del Comahue hizo muestreos junto a la AIC y no se encontraron muchos juveniles y ovas de otras especies autóctonas. Por lo que su disminución no puede atribuirse cien por ciento a la carpa. Es más vox populi que un estudio científico. Toda nueva especie va a generar un nuevo equilibrio hasta llegar a otro equilibrio”, se indicó desde el Ministerio de Producción.

Su alimentación es principalmente omnívora. Se basa en plantas acuáticas. Esta las complementa con zooplancton, insectos y crustáceos que viven en el fondo de ríos y lagos. Generalmente no son de gran peso (porque tampoco lo son de gran tamaño). Ronda los 5 a 8 kilos durante la adultez, siendo los machos considerablemente más pesados que las hembras.

¿Se puede comer?

Sí. Es importante en la cultura gastronómica a nivel mundial. Posee una textura suave al paladar, con gran cantidad de espinas. Se pueden consumir fritos, asados, horneados. También se consumen sus huevas. Su carne provee variedad de nutrientes como la vitamina A, E y B. Por otra parte, los minerales presentes son el fosforo y hierro.