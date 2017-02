Las chicas glam de la política

Al igual que Isabel Macedo, Karina Jelinek parece haber resuelto su historial amoroso de la mano de un político. Y tan contenta está con la relación que, tal como hizo la protagonista de Amar después de amar, acompaña a su pareja a eventos sociales vestida a tono para la ocasión.

Ayer, la chica de los criterios llamó la atención tras haber acompañado a su flamante novio, Alberto Czernikowski, a un merendero del municipio de Malvinas Argentinas, de donde el director de juventud de la provincia de Buenos Aires es oriundo y en el que fue candidato a intendente por el PRO en 2015. Con un look totalmente opuesto al que nos tiene acostumbrados -musculosa gris, jogging rojo y zapatillas-, la modelo se mostró exultante de felicidad junto a los vecinos.

Desde el panel de Nosotros a la mañana, Matilda Blanco disparó contra Jelinek al analizar su indumentaria. “Se vistió de punga sexy para ir a Los Polvorines”, lanzó. “Se inventó un look entre punga y rolinga sexy. La gente no es tonta. Uno puede generar kinestesia con la gente, es decir, acercarse. Un político se arremanga las mangas de su camisa. Pero la gente no es tonta, se da cuenta de que esto es recontra forzado. Una colita arriba, la remera atada, un jogging y unas zapatillas hechas bolsa. No me parece”, sostuvo.

Nancy Pazos también arremetió contra la morocha al preguntarse en las redes: “¿La nueva Evita del conurbano bonaerense?”.

Frente a esto, Jelinek hizo su descargo en Twitter: “Ese ‘disfraz’ uso casi todos los días cuando entreno, voy al súper y no estoy en una pasarela o produ. Amo estar #zapas&jogging”. “En vez de criticar mi look o decir bobadas, informen cosas más importantes, siempre voy ayudar a los comedores”, escribió.

Gaucho chic: Macedo, en sintonía con el gobernador de Salta, con un look que mezcla tradición y glamour.

Lluvia de críticas: “Inventó un look entre punga y rolinga sexy. Recontra forzado”, dijeron de Jelinek.

La primera dama de Salta

Desde que confirmó su vínculo con Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, Macedo lo acompaña a su recorridas e incorporó un look gauchezco, siempre chic pero sencillo para denotar austeridad. Su boda fue prueba de ello.