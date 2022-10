Las compras on line en los super ya son una costumbre en Neuquén

“Las ventas online se acomodaron al gusto de los clientes, cuando estuvieron encerrados y obligados a no moverse y el supermercado era un lugar donde a muchos no les gustaba ir, por miedos, probaron digital y lo adoptaron”, explicaron fuentes de la compañía.

ventas online coto gentileza

En esta firma si bien algunos clientes volvieron a sus gustos y preferencias pre pandemia, de caminar los pasillos del supermercado, las ventas online superaron tres veces más que previo al coronavirus.

“De esta manera, sigue consolidando la fidelización e interés de los usuarios a través de una propuesta comercial única y atractiva que incluye uno de los surtidos online más amplios del mercado con más de 30 mil artículos que van desde alimentos y bebidas hasta electrodomésticos, indumentaria, calzado y marroquinería”, aseguraron.

María Lorentti, vecina de Plottier, contó a LMN que comenzó a hacer sus compras por internet en 2020 y que desde entonces no volvió a ir al supermercado para hacer una compra mensual. “Al prinicipio de mes compro todo por internet y después voy completando durante el mes con negocios más pequeños, pero nunca más volví a hacer la compra grande en persona”, aseguró la vecina.

Lo mismo opinó Lorena Gutiérrez, del barrio Santa Genoveva, quien aseguró que le resulta más rápido hacer su pedido de comida por internet y que a pesar de que antes de la pandemia tenía miedo de poner su tarjeta de crédito y débito en la web, ya no tiene esa misma percepción ya que nunca tuvo inconvenientes.

“También antes pensaba que me iban a mandar mal los productos, pero la verdad que no es así y si alguna vez me falto algo lo reclamé y me lo mandaron”, aseguró.

compras online cooperativa obrera gentileza

“Todo se vende por internet”

Cristian Abadía, jefe de Comercio Electrónico de los supermercados Cooperativa Obrera contó a LMNeuquén que “sin lugar a dudas la pandemia tuvo una incidencia importante en las compras online”. Para hacer números, en este supermercado las compras online crecieron desde el 2019 al 2020 en un casi 300%. Y en el post pandemia, en el 2021 crecieron un 20% más.

“La pandemia evidenció y aceleró un nuevo hábito de consumo que es la compra de supermercado por internet. A nivel país los productos que más se venden online están vinculados a los supermercados”, destacó Abadía, quien contó que en el caso la venta por internet en Neuquén los agarró organizados y con un punto abierto.

compras online cooperativa obrera gentileza

Además, para confirmar que la venta online llegó a Neuquén para quedarse, Navarro informó que debieron abrir otros puntos de venta por internet y así llegó San Martín de los Andes y Cutral Co, además de Neuquén desde donde distribuyen a la capital y a Centenario y Plottier.

“La pandemia generó una nueva base en este cambio de hábitos de consumo donde claramente quedó en un piso más elevado y hoy todo se vende por internet”, aseguró.

El jefe de Comercio Electrónico de la Cooperativa Obrera insistió que ese despegue fue el que los hizo tomar una decisión estratégica de aperturas de locales de La Coope en Casa, que es su sitio de ventas online.

Con respecto a la respuesta que tuvo el público, el directivo destacó que ambas localidades, San Martín de los Andes y Cutral Co, fueron una sorpresa y contó que en la capital hay mucha competencia en este servicio pero que en el interior no es tan así.

WhatsApp Image 2022-10-04 at 11.32.14.jpeg

“Esto es una tendencia que llegó para quedarse, un cambio de consumo, donde el consumidor ya no tiene miedo de pagar online, además cualquier cosa pueden acercarse si hay algún problema, saben con quién están trabajando y donde están nuestras sucursales”, destacó.

“En cualquier otra circunstancia se habría vaticinado que las ventas bajaban post pandemia, pero no, sino que se instaló”, aseguró Abadía y además contó que los usuarios piden cualquier tipo de productos, hasta los más chicos por la página y no se limitan a comprar los productos de primera necesidad.