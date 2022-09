Las críticas que recibió Jorge Rial por la muerte de Carlitos Bala

Jorge Rial y Carlitos Balá.mp4 Jorge Rial y Carlitos Balá

"Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así. Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand", siguió.

"Habrá muchos a los que les dará por llorar, a mí no. Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección", opinó sobre Balá.

rial dos.webp

"Por ahí va a sonar un poco raro, pero la muerte de un famoso que más me llegó y que más me impactó fue la de Julio Cortázar. Sí, la de Cortázar. Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos", reflexionó.

"¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mí para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada", finalizó.

Hace poco, el conductor recibió una dura crítica por parte de Estelita Muñoz en El run run del espectáculo: “Es un hombre que, como todo hombre, cuando se separa, intenta apendejarse. Si ustedes ven la imagen y ven la imagen actual de Jorge Rial, está más estirado, tiene retoques en su rostro. Y además se armó de un quincho real, porque se puso pelo, se puso cabello".

“Y, de pronto, creo que lo han picado algunas abejas por ahí... No tenemos arruguitas acá”, dedujo.