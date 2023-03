Las cuatro mujeres de Gran Hermano quedaron nomiandas

Luego fue el turno de Lucila “La Tora” quien aseguró estar muy nerviosa por la etapa final de la competencia. Pese a que reconoció que “costó” tomar la decisión de votar dijo que siempre hay motivos. El primero de los votos fue para Julieta. “No entiendo su juego. Quiero saber si a la gente le gustó la fulminante que hizo contra Camila”, argumentó sus dos votos contra Disney.

En cuanto al segundo punto, La Tora eligió ir contra Camila. “Por cuestión de juego, porque ahora me estoy llevando bien”, dijo la rubia sobre su último voto.

Desfilando hasta el confesionario y enviándole un “beso en la boca” a su novio Lucas, Julieta Poggio, entró a votar en medio de los nervios de las últimas galas. La rubia le dio dos votos a Camila y dijo que “hay cosas de su juego que no me cerraron, por ejemplo, no meterse en situaciones para no quedar mal con alguien”.

Luego votó a Lucila (un voto) y justificó que fue por el “repechaje”. “Me pesa esa instancia”, dijo Disney sobre esa modalidad que le permitió el ingreso también a Daniela y Agustín con mucho conocimiento del afuera y cambio de actitudes en el juego.

Nacho que fue finalista junto a su papá Rodo por la prueba del líder, entró a votar y fue tentado por los sobres que están en el confesionario (referidos a la nominación fulminante que debe ser escrita). Gran Hermano le preguntó si quería usarlos, pero pese a estar “tentado” dijo que no y eligió darle sus dos primeros votos “por estrategia” a Romina.

Y el otro voto (uno) a Julieta. “Intuyo que le caerá algún voto a ella”, dijo el joven que eligió votar por estrategia y también con “el corazón”.

Camila también nominó y disparó sus votos contra Romina y Julieta, respectivamente, y con total seguridad sobre sus votos. La participante se mostró contenta y al mismo tiempo nerviosa ya que “uno no sabe si puede ser la última nominación”.

“Más allá de la buena convivencia siento que hay comentarios fuera de lugar y no me gustan para nada. No me gustó cuando opinó del cuerpo de Camila, la hermana de Julieta” dijo sobre sus dos votos a Romina. Y sumó otro motivo: “Siento que, si se puede aprovechar de una situación y tirarte la mala leche, lo hace”.

Sobre el único voto a Julieta apuntó que Disney “potencia” las actitudes de Romina.

El último en entrar a votar fue Marcos, líder de la semana, y eligió darle los dos primeros votos a Lucila. “Es muy difícil votar porque somos menos y hay cariño, pero me baso en la afinidad y con ella no tengo tanta afinidad” sostuvo "el primo" quien se mostró agradecido por el voto del público que le dio inmunidad durante esta semana. El otro voto fue contra Camila.

La placa final quedó conformada por Camila (6), Julieta (4), Romina (4) y Lucila (3). Nacho obtuvo solo un voto y zafó de la nominación. Marcos tendrá que salvar este jueves a uno de los nominados.

¿A quién salvará?