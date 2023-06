Las dos estrellas que Lourdes Sánchez quiere en el Bailando

En primer lugar, la correntina contó: “Kennys Palacios fue uno de los nombres que le tiré al Chato, como a Cami Homs. Le dije ‘estaría bueno que la llamen’, y sé que al otro día la llamó. A mí me gusta aportar, estoy hace muchos años al lado del mejor productor de la televisión argentina. Me gusta opinar y tirar datos, aprendí mucho”.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada.jpg Lourdes Sánchez y su esposo, el Chato Prada

Por otro lado, la bailarina, ex conductora de show infantiles contó y esposa del productor Chato Prada, con quien tiene a su hijo Valentín, habló de su participación en el ciclo: “Mi interés no está puesto en ganar el certamen, mi objetivo es bailar. Me pasa mucho que me enojo con ‘Lourdes, la bailarina’ porque muchos años me lastimé el cuerpo, tengo lesiones”.

“A veces digo que no quiero bailar más y me pasó este año que después del carnaval de Corrientes dije ‘esto es lo que yo soy’. Todavía estoy a tiempo de seguir bailando, todavía hay nafta en este cuerpo y no hay nada que me dé más placer que esa pista”, agregó. Y cerró, entre risas: “Pero si me ponen aquadance renuncio”.