Las estaciones de servicio analizan no aceptar más tarjetas de crédito

Las estaciones de servicio podrían dejar de aceptar las tarjetas de crédito como medio de pago del combustible si es que no obtienen una urgente respuesta de parte de esas entidades financieras con respecto al pago de las ventas entre las 48 a 72 horas y un porcentaje de comisión no mayor al 0,5%.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén destacó además que con la inflación que hay actualmente en el país se hace "insostenible" poder seguir aceptando las tarjetas de crédito si es que esas empresas siguen pagando las ventas a los 15 a 20 días después.

"Nosotros en las estaciones de servicio tenemos que pagar muchas cosas por adelantado y otras de contado, la financiación que tenemos es nula, y recibimos el dinero de las tarjetas de crédito a los 15 o 20 días después de haber hecho la venta, sin tener en cuenta que el 50% son impuestos, entonces nosotros estamos financiando al gobierno", insistió.

Pinto destacó además que otra medida que afecta sus ganancias es el control que ejerce el Gobierno nacional sobre los precios de los combustibles que si bien tuvieron ajustes en los últimos meses no llegaron a alcanzar el porcentaje de inflación.

Además, comentó que su reclamo a las tarjetas de crédito es de vieja data y que existe un reciente fallo judicial a favor de la cámara de combustibles de Santa Fe donde se obliga a estas entidades financieras a abonar las ventas entre las 48 a 72 horas después de la venta y tener una comisión de 0,5%.

"Esto no es nada extraordinario, es lo justo y es ponerse a tono con el resto del mundo. Necesitamos que esta respuesta sea para todo el país", aseveró.

En Neuquén, Pinto indicó que no tienen decidido a partir de cuándo no aceptarán más las tarjetas de crédito para el pago de combustibles, pero aseguró que ya llegaron a un "punto límite" y si no obtienen prontas respuestas ya están decididos de concretar la medida.

"Lamentablemente las tarjetas tienen un poder económico muy grande y hacen oídos sordos a nuestros reclamos, por eso vamos a optar por esta medida de dejar de recibirlas. Lo lamentamos mucho, porque la verdad que está siendo un medio de pago muy beneficioso para la gente que no llega a fin de mes y se va financiando con las tarjetas", expresó Pinto, quien además aseguró que para los dueños de las estaciones de servicio también será un golpe.