Las explosivas declaraciones de JJ López tras la victoria de Boca ante River

En una entrevista radial con Platea Baja (Del Plata AM 1030), JJ López analizó: "No me gustó el partido. Boca hizo su trabajo de no dejar progresar a River y cortó el juego con faltas. River no encontró el partido. Boca siempre fue así, todo sangre, meter y ganar como sea. River tiene un estilo de juego más tildado a jugar bien, pero en este partido tampoco hubo muchas opciones de gol. Así son los clásicos y el que acierta gana. River no llegó en un buen momento con sus jugadores".