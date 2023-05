Las familias que no tienen gas "eligen entre comer o calefaccionarse"

El aumento del 21 por ciento, retroactivo al 1 de marzo, dispuesto por la Secretaría de Energía de los precios máximos de referencias de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al programa Hogar, generó expectativa por el impacto que puede tener en las familias neuquinas que no tienen acceso a la red de gas natural.

"El impacto de la garrafa en Neuquén es altísimo. Tiene una relevancia tan grande que no se puede suplantar cuando llega el invierno. Sí o sí hay que comprar al precio que esté en el mercado. Y la persona que viene mal económicamente, no está preparada para afrontar este gasto. Entonces pone en riesgo la alimentación. Muchas familias dicen ´comemos una vez y no dos veces, y tomamos té´. O bien, se vuelcan a los comedores y merenderos", advirtió Gladys Aballay, referente de Libres del Sur.