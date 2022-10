Las figuras que estarán en la final de "¿Quién es la máscara?"

Debuto Quien es la mascara.jpg

Según la información que brindó La Pavada de Diario Crónica, el ciclo costó una pequeña fortuna que el canal logró recuperar con sponsors y cortes publicitarios extensos que por cierto molestó a más de un televidente.

Ahora, en el último programa se sumarán al escenario tres invitados importantes que jugarán el rol de padrinos para los tres finalistas: Soledad Pastorutti, Alejandro Lerner y Joaquín Levinton. La cantante de Arequito fue recientemente coach de La Voz Argentina mientras que Alejandro Lerner fue uno de los participantes debajo de las máscaras y Levinton fue varias veces mencionado como posible famoso en el programa, pero su participación fue en MasterChef Celebrity.

Entre los finalistas del programa están "Brillo" el unicornio, "Therry" el perrito y "Nieves" la leoparda. Quedará por verse si su participación logrará elevar el rating del programa de Telefe, que nunca logró reputar después de la caída en su segunda emisión.

También se dijo y así lo confirmó Natalia Oreiro en una nota reciente con LAM (América) que no está en los planes del canal realizar una segunda temporada, no solo porque no ha sido exitosa la primera sino porque nunca estuvo en la idea de Telefe.