Las fotos del lujoso cumpleaños de 15 de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza

La única hija de Valeria Mazza celebró sus 15. Y, como no podía ser de otra manera, se encargó de que no le falta nada para que sea recordada para toda su vida. Ahora, salieron a la luz las fotos de lo que fue la increíble fiesta.

El cumpleaños número 15 no es uno más, sobre todo para Taína Gravier , ya que desde hace años viene planeando esta fiesta junto a su madre. “Es algo que soñamos un montón con mi familia, casi desde que nací”, le comentó a la Revista Caras sobre lo que fue su noche especial.

El hecho de que ella haya sido la única hija mujer de Valeria Mazza, volvía esta fecha mucho más emblemática. Es por eso que eligieron hacerla de una temática especial: “Fue una temática que salió muy rara, por cómo estaba quedando todo, que es “Bosque Encantado”, pero eso quedó más para nosotros. Mirá mis uñas con brillito. Las de mamá también”.

Taína Gravier-15.jpg

Vale recordar que Taína Gravier tiene una fuerte pasión por el canto, por lo que esto no podía quedar de lado en su noche. “Hay un video que me hizo mamá que es un video artista, desde que soy chiquitita hasta que crecí, mostrando mi evolución en el arte, pero yo no voy a cantar”, contó sobre lo que se mostró en la fiesta.

En lo que respecta a la fiesta, hubo más de 200 invitados en La Barranca, lugar en el cual vive Valeria Mazza junto a su esposo Alejandro Gravier y sus hijos. En el gran jardín que tiene esta, colocaron una gran carpa en donde estuvieron las mesas y la pista de baile.

Familia Valeria Mazza.jpeg

Por su parte, Taína Gravier lució un increíble vestido blanco que fue diseñado por el propio Benito Fernández. “Elegirlo fue bastante fácil. Yo había encontrado dos fotos que eran las ideas del color y de cómo quería que sea y sacamos algo que me gustó un montón. El estilo es muy mío”, aseguró.

La fiesta fue maravillosa y todos pasaron un momento que quedará grabado en su memoria. Ante esto, Taína Gravier no quiso dejar de agradecerle a su familia por la fiesta y por ayudar: “La familia entera, mis hermanos también, todos preparamos la fiesta en conjunto”.

Taína Gravier.jpeg

Valeria Mazza-Taína Gravier.jpg

Taína Gravier.jpeg

Taína Gravier-15.webp

Taína Gravier-salón.webp