Las fotos del viaje europeo de Jésica Cirio con nuevo novio a días de su separación

La modelo y conductora Jésica Cirio suele mantener un perfil bajo en los medios y no suele hablar de su vida privada . Sin embargo, hace meses decidió compartir en sus redes sociales un comunicado confirmando su separación. Ahora, los rumores que corren son los de una posible relación con el streamer, Momo .

"Después de diez años maravillosos decidimos tomar caminos diferentes y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer como familia", dijo Jésica Cirio en un video que grabó para sus historias de Instagram. Sobre Martín Insaurralde aseguró: "Martín es un excelente padre, fuimos súper felices y en esta etapa Chloe, su crecimiento y desarrollo, son para nosotros lo más importante del mundo".

Jésica Cirio suele compartir con sus seguidores cosas de su vida cotidiana en las redes sociales. Ahora, subió algunas imágenes de un viaje que hizo con amigas a Ibiza. Se ve que la separación hizo que quiera despejarse y olvidar todo lo malo, por lo que decidió subirse a un avión y partir para España.

En esta hermosa ciudad paradisíaca, Jésica Cirio posó con las amigas cercanas con las que emprendió el viaje. Entre ellas, Priscila Graf, Tatiana Kuchikian y Paula Peralta.

jesica-cirio-1594247.jpg

En esta fotografía que subió junto a sus amigas se la ve feliz de estar pasando ese momento con buena compañía. Jésica Cirio optó por looks relajados y cancheros, para poder disfrutar de Ibiza con mucha comodidad, pero también con estilo. Por supuesto que los tops deportivos no faltaron, ya que se convirtieron en una marca personal. Además, eligió un pantalón fresco y ancho y unas sandalias negras en combinación con todo su look. Y lo completó con una gorra negra y unos lentes de sol.

Así, Jésica Cirio disfruta del verano de España en las playas de Ibiza e intenta escaparse un poco del escándalo luego de confirmar su separación con Martín Insaurralde.