Las fotos inéditas de Facundo Mura tras el codazo de Villay el patadón de Barco en el Boca vs Racing

Facundo Mura-Racing-Boca.png

Luego, en una pelota que venía por el aire desde el otro costado, Sebastián Villa saltó a buscarla con los brazos abiertos y golpeó en la cara al defensor que también iba en búsqueda de la pelota. Esto le produjo un corte en la cabeza, por el cual debió ser atendido por los médicos.

Ante esto, el jugador estalló de furia: "Más allá de que pueda haber jugadas dudosas o polémicas, si a mí la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio el partido con Flamengo”.

Facundo Mura-Racing-Boca-.jfif

Mientras que sobre la jugada con Villa mencionó: “Aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien. Nadie me llamó. No me lo esperaba tampoco. No me sorprendió. Parecía que valía todo”.

Ahora, salieron a la luz las imágenes de cómo quedó el jugador una vez terminado el partido. Las mismas son sensibles dado que se puede ver una gran cantidad de sangre en su cabeza y en la camiseta. Además de esta, también el jugador se sacó una foto mostrando cómo quedó su pierna tras el patadón de Barco.

Racing-Boca-Facundo Mura.jfif

Ante la filtración de estas imágenes desde el entorno de Facundo Mura, los hinchas de Racing aprovecharon para poner el grito en el cielo y quejarse tanto de la agresividad de los jugadores de Boca como del arbitraje de Andrés Merlos.