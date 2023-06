Las fotos inéditas de Otto, el hijo de Marcela Kloosterboer

Junto a su esposo Fernando Sieling, Marcela Kloosterboer ha formado una hermosa familia que tiene junto a su hija Juana, de 7 años de edad, y su hijo más pequeño Otto, de solo 4 años de edad. A pesar de que no es muy reservada para mostrar aspectos de su vida privada en las redes, la actriz no suele mostrar mucho a sus hijos por allí, sobre todo, al más pequeño.

Hace pocos días, Marcela Kloosterboer dio una entrevista a La Nación y habló de cómo llevan la paternidad junto a su esposo.

“A los dos nos gusta estar en casa con nuestros hijos; a veces le digo a Fernando que Juana quiere irse a dormir a lo de una amiga y él prefiere que se quede en casa (risas). Nos gusta estar presentes en la cotidianidad de nuestros hijos, siempre cerca. Y nosotros también nos acompañamos mucho y nos apoyamos en lo que hacemos. Hay que remarla, obviamente, pero también me gusta esa solidez que te dan los años. La pareja va cambiando mucho, nosotros también y hay que ir acomodándose al otro”, aseguró.

Además, Marcela Kloosterboer habló de cómo lleva la alimentación de sus hijos, siendo que ella es vegetariana. “Juana me dijo que entre los 8 y los 9 años se va a hacer vegetariana. En casa hacemos varios platos porque a Otto no le gusta nada y le hacemos algo especial, Fer come otra cosa, y Juana y yo, otra. Si tienen ganas, los chicos comen carne. Ya decidirán cuando tengan ganas qué hacer”, aseguró.