Las fotos de la luna de miel de María Belén Ludueña en Paris

Tras la noche de bodas en suite Álzaga Unzué de La Mansión del hotel Four Seasons , el matrimonio se fue directo al aeropuerto de Ezeiza para embarcarse con rumbo a Francia. Las obligaciones laborales de la periodista y el político no les dejan mucho tiempo libre en sus agendas, por lo que apenas pudieron disfrutar de una semana romántica en París.

María Belén Ludueña y Jorge Macri Luna de Miel en París.jpg María Belén Ludueña deseaba con conocer París y concretó ese sueño en su luna de miel con su flamante marido.

"La luna de miel será una semana en una ciudad que no conozco y me vuelve loca, Paris. Quiero ir a disfrutar de la comida, la arquitectura y sobre todo, de la moda", había declarado María Belén en la revista Para Ti mientras organizaba su boda. Y, tal como lo había planeado, la ex Reina del Mar disfrutó a pleno la ciudad luz con a su flamante esposo.

Juntos recorrieron las callecitas de París, degustaron todo tipo de delicias gastronómicas y visitaron cada uno de los puntos turísticos más importantes de la capital francesa. En su cuenta de Instagram María Belén compartió imágenes de ellos posando a los pies de la Torre Eiffel y de las escalinatas de la histórica Basílica de Sacre Couer.

Pero sin lugar a dudas su momento preferido fue el que pasaron en la entrada del Museo del Louvre, donde se divirtieron buscando sacar una icónica foto con la estructura que se encuentra en la entrada del lugar. "Yo quería esta foto y Jorge me la sacó", escribió Belén junto a una de las imágenes donde se la ve con su dedo índice tocando la punta de la pirámide de cristal. "Yo quise hacer lo mismo con él y no me salió", reconoció en la imagen siguiente.

TODAS LAS FOTOS

María Belén Ludueña y Jorge Macri de luna de miel.jpg La periodista quiso sacarse una foto icónica en la entrada del Louvre.

María Belén Ludueña y Jorge Macri en el metro de París.jpg La pareja recorrió la ciudad en el Metro de París.

María Belén Ludueña en París.jpg La moda y la gastronomía parisina estaban en la lista de cosas que quería disfrutar Belén.

María Belén Ludueña y Jorge Macri.jpg El flamante matrimonio se dio todos los gustos durante la semana que pasaron en París.