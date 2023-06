Las fotos de Marley en el paraíso colombiano mientras surgen más datos sobre la denuncia de abuso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marley (@marley_ok)

Quien habló de las denuncias contra el conductor fue la propia Susana Giménez, amiga muy cercana de Marley. Sin embargo, las palabras de la Su, lejos de ayudarlo, parecieron complicarlo aún más.

“No me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa. Eso (el supuesto abuso) debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja”, aseguró Susana Giménez.

Susana Gimenez sobre la denuncia contra Marley.mp4 Susana Giméne habló de la denuncia contra Marley.

Fue ahí que le recordaron a la conductora que aunque estuviera prescripto, era algo que estaba mal. La respuesta de la conductora no fue mejor: “Bueno, pero eso es ahora, pero antes… qué sé yo. Se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente”.

Pero, ¿cómo fue la denuncia que le hicieron al conductor?, una persona salió a hablar con Crónica y contó todo. "Marcelo Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios. Un conductor de televisión del canal de las tres pelotas", aseguró.

"La persona que apareció en Crónica, realizó esta denuncia mencionando a Marley y Corazza, en una comisaría de Oberá, Misiones", aseguró Ángel de Brito dando más información.